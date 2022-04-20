На Мерле Урибе напал сосед: «Сумасшедшими глазами я заламывал руки»

Мерле Урибе вновь оказывается в разгаре споров, так как ведетте, наиболее запомнившейся своими работами на художественной сцене в 70-х и 80-х годах, когда она рискнула в так называемый кинотеатр filecas, пришлось обратиться к властям, чтобы осудить, что сосед физически напал на нее.

Актриса заявила, что стала жертвой физического насилия со стороны женщины, «которую она никогда не видела в частной жизни», где живет на пляже, - чего она не уточнила, - когда в середине своих садоводческих работ в компании ее собаки чихуахуа животное лаяло на соседа, причиняя ей дискомфорт , однако женщина продолжила свой путь.

«Здесь очень круто, очень грустно и очень плохо. Я был в своем саду, где я живу, и мимо проходила дама с коляской и моя маленькая собачка, самая маленькая, старик, который не весит три килограмма и даже не может подняться на ступеньку, она утверждает, что моя маленькая собачка лаяла на нее, да, но он ничего ей не сделал, он не может, если у него нет зубов. Вот оно, она ушла», — рассказал он в программе De primermano.

Возобновив свою деятельность в саду, через несколько минут соседка вернулась, не подозревая Мерл, что она нанесет серьезные травмы руке. «Внезапно я сел в сад и увидел, как он возвращается... Я сказал: «Ну, к чему? ', если бы я знал, что он собирается напасть на меня, я бы зашел в свой дом. Поскольку я не такая, я не думала, что меня будут нарушать, нападать, оскорблять, я пожилая гражданка и она 34-летний человек, потому что именно это она сказала полиции», - рассказала она программе «Из первых рук».

Мерл показала воздуху огромную рану, которая начинает заживать, и сказала, что сосед напал на нее только потому, что ее щенок, который «старый», лаял на нее. La vedette заявила, что сначала не хотела идти к властям, потому что со своим опытом она избегает насилия. Однако он пошел, чтобы подать жалобу в местную прокуратуру на Лору 'N', у которой теперь есть запретительный судебный приказ, который не позволяет женщине подойти к актрисе на расстоянии 100 метров.

Кроме того, Мерле придется подождать еще 8 дней, в общей сложности 15 дней, и посмотреть, заживет ли ее рана, иначе юридическая жалоба на соседа пойдет в другом направлении.

«Он сделал это со мной руками, но теперь все не так, как было, вроде как становится лучше... Только потому, что моя маленькая собачка лаяла на него, вот и все. Я живу на пляже, есть жалоба, я пошла сообщить об этом в уголовном порядке в прокуратуру. Я убегал от издевательств, я был очень спокоен здесь, пока тот широкий, с сумасшедшими глазами не начал заламывать мне руки, потому что и здесь у меня синяки», - добавил он.

«У вас уже есть запретительный судебный приказ, вы не можете попасть в 100 метров от меня, ни моих домашних животных, ни моего дома... вам нужно подождать, чтобы увидеть, заживет ли рана в течение 15 дней, я не думаю, что она заживет, потому что прошло 8 дней. Если она не заживет раньше 15 дней, то будет действовать так, как продиктовано законом, но посмотрите, как она меня бросила», - осудила актриса, которая сказала, что не знает своего соседа.

«Он угрожает мне и говорит: «Ты не знаешь, кто я». И правда в том, что здесь, наедине, много домов, и не все из нас знают друг друга, мне кажется, очень плохо, что они неуважительно относятся к пожилым людям, которые тоже ничего не делали», - сказала ведетт между рыданиями.