Мануэль Клутье отозвал «Culiacanazo» тем, кто называет его «продает родину» противникам

Мануэль Клутье, брат главы Министерства экономики (SE) Татьяны Клутье, выступил против тех, кто 17 апреля позвонил законодателям, которые 17 апреля отменили электрическую реформу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) в Палате депутатов.

В своем аккаунте в Twitter активист Партии национального действия (ПАН) напомнил о так называемой» Culiacanazo», провалившаяся операция, в ходе которой сын Хоакина Гусмана Лоэры, Эль Чапо, был схвачен и освобожден; Овидио Гусман Лопес, более известный как Эль Ратон.

«Предатели родины - это те, кто санкционировал неудачную и глупую операцию, которая подвергла риску население Кулиакана и после захвата главного шкворня они отдали приказ освободить его, потому что на них что-то нахмурилось», - написал Мануэль Клутье в социальных сетях.

Manuel Clouthier recordó el "Culiacanazo" (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Заявления панисты прозвучали после того, как лидер Национального движения возрождения (Морена) Марио Дельгадо и несколько законодателей вишневой партии выразили намерение показать депутатам оппозиционного блока, что они голосовали против реформы электроснабжения Лопеса Обрадора .

«Мы уверены, что люди не позволят консерваторам двигаться вперед», — заявил Дельгадо Каррильо.

Со своей стороны, координатор Морены Ситлалли Эрнандес, которая недавно вновь вошла в палату депутатов, чтобы настаивать на реформе Закона о добыче полезных ископаемых, указала, что действия, предпринимаемые в рамках вишневой партии, заключаются в том, чтобы «продолжать эту кампанию в защиту национального суверенитета, сообщить, что они проголосовали против оппозиционных партий, сообщая лицо, фамилию, лицо и партию в каждом округе, что депутаты, которые должны были представлять эту группу населения, предали Родину».

Кроме того, национальный лидер PAN Марко Кортес указал, что действия, предпринятые членами так называемой Четвертой трансформации (IV квартал), демонстрируют самодержавие, в котором они хотят жить население Мексики.

Mario Delgado y Citlalli Hernández aseguraron que evidenciaran a diputados que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto

«Это еще один пример автократии, в котором президент Лопес Обрадор хочет, чтобы мы жили, где не только свобода и право на инакомыслие не присутствуют, но и стремятся подавить, запугивая, преследуя и преследуя оппозиционных законодателей», — заявил бело-голубой лидер.

Лидер Acción Nacional также потребовал, чтобы председатель совета директоров Палаты депутатов Моренист Серхио Гутьеррес Луна гарантировал безопасность законодателей.

Марко Кортес заявил, что, отказавшись от реформы электроэнергетики, коалиция Va por Mexico спасла страну от «одной из худших реформ, когда-либо виденных», которая, заверил он, может привести к высокому уровню загрязнения, ущербу для здоровья, высоким расходам на счета за электроэнергию, «и еще большим потерям инвестиций и сотрудников».

El dirigente nacional del PAN se lanzó contra Moren y AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortés)

«Сейчас Морена своими ловушками и ложью преследует наших федеральных депутатов, со стратегией, которая вызывает больший гнев, раскол и поляризацию мексиканского общества. В это время, когда Мексика должна оставаться более сплоченной, чем когда-либо, президент и жители Моренуа хотят продолжать разделять себя кампаниями ненависти, потому что они не терпят, чтобы их интересы были затронуты».

Кортес Мендоса напомнил, что во время голосования за электрическую реформу коллегия PAN вела себя ответственно, профессионально и патриотично, «изучая и анализируя различные взгляды общества и то, что лучше для Мексики. Вот почему мы проголосовали против деструктивной, регрессивной и загрязняющей окружающую среду реформы президента».

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