Магали Медина раскрыла предполагаемую измену Оскара дель Портала с Фиореллой Мендес

Объявление об ампае Альдо Миясиро со своим бывшим репортером Фиореллой Ретис вызвало переполох в социальных сетях, так как никто не мог Представьте, что хозяин Чино Ла Банды изменит своей жене Эрике Вильялобос, с которой он провел семейную поездку в Испанию всего день назад.

Однако, прежде чем транслировать образы нелояльности популярного «Чино», Магали Медина раскрыл довольно любопытный факт, отметив, что его «урракос» намеревался захватить не актера, а его партнера Оскара дель Портала.

Согласно «Урраке», в постановке появились слухи о том, что хозяин América Deportes состоял во внебрачных отношениях с Фиореллой Мендес, бывшей женой кумбиамберо Педро Лоли.

« Оскар дель Портал, спортивный комментатор América Deportes, также является главным героем этой истории, и тогда я расскажу вам некоторые факты. На самом деле мы не шли по стопам Альдо Миясиро, Альдо Миясиро был вишенкой на нашем торте, потому что мы действительно хотели наблюдать или идти по стопам - это то, что нам уже говорили о знаках, которые у нас есть, потому что мы всегда полагаемся на слухи», - пояснил он.

Магали Медина также указал, что в течение нескольких недель у них ходили слухи о предполагаемой неверности Оскара дель Портала, поэтому они пошли по его стопам и не раз застали его на том, чтобы он делился с Фиореллой Мендес, которая работает в производстве программ Альдо Миясиро.

« Мы пошли по стопам Оскара дель Портала, потому что, по слухам, произошло сближение между ним и бывшим партнером кумбиамберо Педро Лоли , девушкой, которая работает в производстве нескольких телевизионных программ, Фиореллой Мендес, но оказывается что, пока мы были в том расследовании, оказывается, что мы обнаружили джекпот», - сказал он.

ФИОРЕЛЛА МЕНДЕС ПРОВЕЛА НОЧЬ В КВАРТИРЕ ОСКАРА ДЕЛЬ ПОРТАЛА

В тот же день, когда Альдо Миясиро был вместе с Фиореллой Ретис, Оскар дель Портал и Фиорелла Мендес также прибыли в отдел спортивных журналистов, чтобы отпраздновать триумф команды телеведущих.

Репортеры, которые снимали все, что происходило на встрече, никогда не видели, как бывшая жена Педро Лоли выходила из дома . Только в 9:30 утра 19 апреля ее видели, как она садилась на такси, чтобы покинуть место.

Когда к ней обратился репортер, она все время отрицала, что останавливалась в доме Оскара дель Портала, которого зовут, что он женат на Ванессе Кемпер.

Альдо Миясиро подвергся резкой критике в социальных сетях за измену своей жене Эрике Вильялобос.

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