Lis Vega продолжит делать эстетические операции: «Не то чтобы они собирались их целовать»

Лис Вега поделилась, что пока ей нравится ее внешний вид, она будет продолжать вносить изменения

Лис Вега уже много лет удивляет своих поклонников различными модификациями и эстетическими операциями, однако с 2019 года она получила много критики как в социальных сетях, так и в близких кругах.

Во время встречи с группой репортеров кубинская актриса раскрыла, что критика уже кажется ей изношенным делом и она даже сравнила себя с такими художниками, как Майкл Джексон или сестры Кардашьян, Лис утверждает, что если люди восхищаются ею, то это будет за ее работу независимо от того, как она выглядит.

«Это такая банальная тема, то есть, в конце концов, это мое тело, никто не влияет на то, что он со мной делает, что я не делаю (...) Я думаю, что в конце концов все, люди, которые восхищаются вами, потому что вы художник, будут восхищаться вами за то, что вы делаете», - сказал он Эдему Дорантесу.

В этом интервью о своей внешности и критике актриса таких мыльных опер, как «Слово женщины», «Сердце любви» и «Дуэло де Пасионес», подробно рассказала, что если ей этого потребует, она будет делать операции и косметические процедуры каждый год и даже меньше. Ее единственный приоритет в том, чтобы она себя любила.

«В чем проблема? , это мое решение, мне так нравится, что я делаю это снова каждые 8 месяцев и старше, даже мои родители или друзья, которых я люблю, которые говорят мне «вы очень преувеличены», потому что мне нравится то, что я вижу»

Кроме того, она дала понять, что ее решения о ее внешности обошли комментарии и критику как со стороны друзей, так и собственных родителей.

Он также рассказал, что некоторые из его операций были необходимы даже для здоровья: «Я наносил (гиалуроновую кислоту) на губы, потому что у меня был шрам в театре, пришла гиалуроновая кислота, пришла наука, научная часть используется для многих вещей, и правда не имеет значения для меня, для всех, и то, что они собирались ее поцеловать», - сказал он со смехом.

В своем аккаунте в Instagram актриса указала, что ее существование представляет ее истинный образ жизни, и ей очень комфортно, как она выглядит, кроме того, она написала, что «принимает» то, что научилась уступать место разным переживаниям.

«Когда ты действительно знаешь, кто ты есть, ты никогда ничего не хочешь, кроме как остаться там навсегда, в бесконечном сознании своего существа #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre Однажды он закроет свой цикл, а другой вот-вот начнется, примет то, чему научился, и откроет руки новому #goodnight #lapoetadelourbano #mexico» был прочитан на его официальном аккаунте этой социальной сети день назад.

Недавно кубинская актриса отметила успех своего аккаунта на платформе OnlyFans и предстоящее появление в журнале, ориентированном на мужскую аудиторию.

Танцовщица утверждала, что получает значительную прибыль на платформе эксклюзивного контента, и призналась, что помимо заработка она также рада возможности порадовать своих подписчиков, которые на протяжении многих лет сделали ее «секс-символом».

Лис начала свою роль модели контент-платформы в разгар пандемии, чтобы справляться с расходами, однако теперь она помогла ей сохранить свой образ жизни, поскольку заверила, что не зависит ни от одного мужчины, поэтому, как независимая женщина, она должна генерировать свой собственный доход.

«У меня все очень хорошо, это произошло на этапе пандемии, когда мне нужно было прокормить семью, у меня нет партнера, меня никто не поддерживает, и это похоже на журнал для джентльменов, но на платформе я выкладываю свои фотографии в месяц, люди платят свой ежемесячный платеж и это эксклюзивный контент», - сказал он в программа De из первых рук.

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