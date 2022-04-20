Лилли Теллез пригрозила отменить реформу закона о добыче полезных ископаемых: «Мы исправим это отклонение»

В ночь на вторник, 19 апреля, реформа Закона о добыче полезных ископаемых (LM) была одобрена большинством сената после отказ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора от предложенной реформы электроэнергетики (AMLO).

Голосование, в отличие от Реформации в Палате депутатов 17 апреля, в котором члены скамеек, выступающих против правительства AMLO и партии «Movimiento Regeneración Nacional» (Морена), оказались в пользу правящего блока.

Эта реформа устанавливает, что мексиканское государство будет осуществлять разведку, разработку и разработку этого минерала и его экономических цепочек создания стоимости исключительно.

Аналогичным образом, предлагается создать автономный государственный орган для обеспечения того, чтобы государство могло воспользоваться всеми преимуществами, которые может привлечь этот металл, который предлагалось назвать Мексиканской литиевой ассоциацией (AMLITIO).

Учитывая это, сенатор Лилли Теллез выразила свое неудовольствие одобрением и, несмотря на воздержание других законодателей, она отметила, что голосовала против прохождения реформы.

Durante la sesión los senadores de Morena y aliados llamaron traidores a los demás partidos por haberse opuesto a la Reforma Eléctrica FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM Mario Jasso

Через свои социальные сети сенатор от Партии национального действия (PAN) указала, что страхование лития предназначено для получения прибыли для правительства AMLO, но также указала, что реформа LM будет обращена вспять в ближайшие шесть лет.

Что касается этой реформы, то она была объявлена главой исполнительной власти 12 апреля на одной из его утренних конференций как своего рода «план Б» на случай, если Electric Реформа не была одобрена. Позже он опубликовал в своих социальных сетях, что «мы уже защищены от измены».

Он неоднократно повторял этот вопрос, отмечая стратегическое значение этого минерала для экономики страны и будущих поколений в Мексике, добавляя, что «его не следует отдавать отдельным лицам, а тем более иностранцам».

Считается также, что это связано с экономическим потенциалом и значением, которое мексиканская страна приобретет в рамках T-MEC на стороне автомобильной промышленности, поскольку она представляет собой основу международного договора, главным образом путем производства аккумуляторов.

EL litio es un importante material en la fabricación de baterías REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

Реформа была впервые одобрена депутатами в прошлый понедельник, 18 апреля, 278 голосами за, 197 воздержавшихся и 0 голосами против, поскольку лидеры PAN, PRI и PRD объявили, что сделают это в знак неодобрения, как только она будет принята.

А 19 апреля реформа между взаимными обвинениями и дисквалификацией в отношении партий, проголосовавших против реформы электроэнергетики, была одобрена 87 голосами за, 20 против и 16 воздержавшихся. Поправки вступят в силу после публикации в Официальном вестнике Федерации (DOF).

С другой стороны, недавно появилось видео с утренней конференции AMLO в 2020 году, в котором его спросили о национализации лития. Ответ президента был тем же, что сенаторы привыкли идти против нее: что статья 27 конституции уже указывала на ее защиту со стороны правительства, поэтому «в этом не было необходимости».

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