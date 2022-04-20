Авиакомпания Latam восстановила маршрут между Картахеной и Лимой после двух лет пандемии

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

В следующий вторник, 3 мая, чилийская авиакомпания Latam возобновит выполнение маршрута, который она прекратила выполнять в течение двух лет из-за пандемии covid-19. Это прямой маршрут между Картахеной (Колумбия) и Лимой (Перу).

Рейс LA2448B будет выполняться три раза в неделю, по вторникам, средам и воскресеньям, и увеличит количество направлений, которые авиакомпания предлагает в Колумбию, до пяти. Остальные четыре — это Медельин, Богота, Барранкилья и архипелаг Сан-Андрес.

Кристина Хиль де Мело, менеджер по продажам Latam Airlines Peru, заявила, что возобновление этого маршрута «укрепит надежды сотен сотрудников LATAM, которые в течение нескольких месяцев работали над возобновлением этого маршрута. Все это в рамках обязательств, которые мы взяли на себя как организация, по возобновлению туризма, развитию торговли и связям в регионе».

Это объявление Latam также дополняет прямой маршрут Кито-Богота, который открылся 1 апреля. Этот маршрут летает по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Моника Фистрович, исполнительный директор дочерней компании Latam в Эквадоре, заявила несколько дней назад, что «открытие маршрута Кито-Богота является свидетельством нашей приверженности продолжению соединения эквадорцев и продвижению Эквадора в других международных направлениях».

В последнее время авиакомпания претерпевает серьезные изменения и планирует выполнять около 1059 ежедневных рейсов в апреле 2022 года, включая внутренние и международные рейсы по 132 направлениям в 20 странах, которые она соединяет.

В марте прошлого года пассажиропоток (измеряемый в пассажиро-километрах аренды - RPK) составил 66,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года, исходя из операции, измеренной в ASK (количество мест на километр). Это означало, что коэффициент заполняемости снизился на 1,7 процентных пункта и достиг 81,1%.

С другой стороны, бразильское отделение недавно вывело из эксплуатации своего самого долгоживущего пилота, известного как коммандер Лорето, который руководил коммерческими рейсами в течение 44 лет и пережил слияние бразильского Tam и Chilian Lan. В последний раз он ехал из Рио-де-Жанейро в Бразилию на прошлой неделе.

Aeronautica Civil сообщила, что из-за высокого спроса и неблагоприятных погодных условий вокруг международного аэропорта Эль-Дорадо задержки рейсов превышают 90 минут, и рекомендуется, чтобы путешественники связывались с авиакомпаниями, чтобы предвидеть возможные изменения в маршрутах.

Avianca инициировала план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы пассажиры, которые не смогут путешествовать в течение 19 апреля, не могли сделать это, перенеся свой рейс без каких-либо дополнительных затрат или штрафов, мера, которая применяется только к тем, кто совершал внутренние рейсы в Колумбии с 12:00 до полуночи.

С понедельника работа аэропорта была нарушена из-за неблагоприятных погодных условий, которые произошли в столице страны из-за сильных дождей, о которых уже предупреждала IDEAM.

«Ожидается, что облачность и умеренные и сильные осадки увеличатся в Тихоокеанском, Карибском, Андском, Оринокии и Амазонии, самые сильные во второй половине дня, ночью и ранним утром и сопровождаемые электрической активностью во время сильных дождей, града и/или штормов, постепенно уменьшающиеся к четвергу 21», - говорится в заявлении организации.

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