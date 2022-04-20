Хорхе Монтойя предупреждает министра здравоохранения о возвращении Эрнана Кондори в Минсу

Цензура, принятая Конгрессом, заставила Эрнан Кондори отойдет в сторону и покинет Министерство здравоохранения, но эта санкция не уточняла возможность занятия других должностей. Его связь с правительством Педро Кастильо не закончилась, особенно сейчас, когда чиновник, о котором идет речь, назначен советником Директорат интегрированных сетей здравоохранения Восточной Лимы. Эта мера неожиданно вызвала неприятие некоторых членов исполнительной власти и, как и ожидалось, оппозиции.

Член скамьи Popular Renewal Хорхе Монтойя использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы выразить свое неприятие возвращения Кондори в Министерство здравоохранения и предупредило о реакции, если держатель соответствующего портфеля не отреагирует на ситуацию. «Для исполняющего обязанности министра нанять подвергнутого цензуре бывшего министра в качестве советника в своем портфеле ставит его в довольно сомнительное положение и без колебаний его суждение ошибочно. Надеюсь, это пересмотрит это плохое решение и не спровоцирует ненужную интерпелляцию», - написал он.

Это была не единственная реакция со времен Конгресса. Президент этой власти Мария дель Кармен Альва разделила позицию члена небесной скамьи, напомнив о цензуре процесс, который он должен был пройти через допрашиваемого врача. «Конгресс подверг цензуре господина Кондори из такого важного портфеля, как Health, потому что он не соответствовал правильному профилю. Его назначение советником министерства, из которого он был выслан, является признаком того, что правительство мало заботится о здоровье миллионов перуанцев», - сказал он.

ГОЛОСА ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ

«Адекватно или нет, но мы входим в рамки субъективности, потому что существует закон пригодности для руководящих должностей. Что нужно сделать в объективных рамках, так это принять это правило и проверить, соответствует ли должностное лицо требованиям, предусмотренным этим законом для его назначения», - сказал министр культуры Алехандро Салас.

Следует напомнить, что в прошлом Кондори был назначен на важную медицинскую должность от регионального правительства Хунина, но его пришлось отозвать, поскольку он не отвечал необходимым требованиям для этой должности. «Если он подчиняется, посмотрите, какие препятствия у него есть или нет. Я думаю, что это объективные рамки того, чтобы иметь возможность квалифицировать назначение должностного лица, и исходя из этого, независимо от требований, которым он может соответствовать, необходимо посмотреть, есть ли пригодность или нет для занятия этой должности, но в конечном итоге это соответствует каждому сектору», - добавил Салас.

Дина Болуарте против назначения Эрнана Кондори советником Минзы | ВИДЕО: Canal N

Следует напомнить, что нынешний министр здравоохранения Хорхе Лопес Пенья занимал пост заместителя министра здравоохранения во время допроса администрации Эрнана Кондори. Со своей стороны, вице-президент и министр развития и социальной интеграции Дина Болуарте предпочла дистанцироваться сама с допроса, но сразу же после этого заняла позицию по поводу найма бывшего министра здравоохранения. «Буду признателен, если вы спросите министра здравоохранения (Хорхе Антонио Лопеса). Если бы вы спросили меня, если бы я принял это во внимание, чтобы поставить его советником цензурированного министра, я бы этого не сделал».

Эрнан Кондори подвергся цензуре Конгрессом за вопросы, возникшие со дня его назначения министром здравоохранения. Одна из первых критических замечаний была связана с его медицинским прошлым после обнародования видео, где его видят продвигающим продукт, эффективность которого никогда не была научно подтверждена. Это Cluster X2, жидкий продукт, который не одобрен FDA.

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