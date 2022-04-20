Джейсон Момоа снимется в фильме, вдохновленном Minecraft

Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Согласно информации, опубликованной в The Hollywood Reporter, фильм о Minecraft (самая продаваемая видеоигра всех времен, принадлежащая шведской компании Mojang) уже является фактом, согласно информации, опубликованной в The Hollywood Reporter, в которой также прокомментировано, что Джейсон Момоа будет участвовать в финальных переговорах о станьте частью этого проекта. Согласно сайту, специализирующемуся на развлекательных новостях, направление попадет в руки Джареда Хесса. Гесс имеет к своей чести фильм 2004 года «Наполеон Динамит»; и «Начо Либре», вышедший на экраны в 2006 году.

Постановкой будут руководить Мэри Парент (Дюна) и Рой Ли («Тетрадь смерти»), а исполнительное производство — Джон Берг, Кейл Бойтер и Джон Спейтс. В нем также примут участие Ву Буй и Лидия Винтерс из Mojang Studios, которые также будут продюсировать фильм.

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

Игра Minecraft дебютировала в 2011 году и имитирует место, где игроки строят города и миры из блоков разного размера. Сразу же игра приобрела мировой успех и за несколько лет после выпуска достигла более 100 миллионов пользователей. До сих пор не было раскрыто никаких подробностей фильма и его сюжета, равно как и никаких других фигур, сопровождающих Момоа в этом фильме.

Этот проект стал кульминацией нескольких переговоров, которые создатели игры начали с властями Warner Bros. еще в 2014 году и наконец увидят свет уже в 2022 году. В то время режиссером фильма должна была стать Джилл Мессик. Стоит отметить, что Мессик покончил жизнь самоубийством в 2018 году, а затем проект снова был прерван. Фактически, Мессик получит признание в титрах фильма, как только он закончится.

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

В последние годы поклонники видеоигр смогли смотреть фильмы на большом экране по некоторым из них. Например, Free Guy с Райаном Рейнольдсом в главной роли считался бесплатной версией игры GTA (Grand Theft Auto). Также в списке есть Uncharted (с Томом Холландом и Марком Уолбергом в центральных ролях) и Sonic 2 с Джимом Керри, и обе версии фильма были хорошо приняты фанатами.

Удача Джейсона Момоа перевернулась с ног на голову после его участия в сериале HBO «Игра престолов». Его роль Кхала Дрого, воина, говорящего на вымышленном языке, принесла ему всемирное признание, что привело к таким ролям, как роль супергероя вселенной DC Аквамена, и его участие в роли Дункана в удостоенной множества наград Дюне.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: