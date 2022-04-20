Гранада с колумбийцами Сантьяго Ариасом и Карлосом Баккой сегодня посетит «Атлетико Мадрид»

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

Сегодня Атлетико Мадрид принимает Гранаду из Луиса Суареса, Сантьяго Ариаса, Карлоса Бакки и Нейдера Лозано на стадионе Ванда Метрополитано в новую дату ЛаЛиги. Те, кто возглавляет Диего Симеоне, наслаждались хорошей борьбой и хотят продолжать набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице и обеспечить себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В настоящее время они находятся в боксе номер 4 с 60 очками. Они выиграли 4 из последних 5 игр, последняя была против «Эспаньола» со счетом 2:1. Колхонеро сравнялись по очкам с «Севильей» и «Барселоной» с хорошим средним показателем голов. Они забивают как минимум один гол в каждом матче. В сегодняшнем матче Жоао Феликс, Хосе Мария Хименес, Эктор Эррера и Томар Лемар не смогут рассчитывать из-за травмы; также не будут присутствовать Кондогбия или Фелипе, которые были исключены из-за санкций.

Со своей стороны, Гранада потерпела поражение против Леванте на своем стадионе в последний день испанского турнира. Команда во главе с Рубеном Торресиллой будет иметь на скамейке запасных на сегодняшнем матче Айтора Каранка, который попытается перевернуть подарок команды. Они потерпели три поражения подряд в последних сыгранных матчах. Они одержали только одну победу и находятся на 18-й площади с 29 очками в зоне вылета.

В этом матче Гранада не сможет рассчитывать на Сантьяго Ариаса, который все еще восстанавливается после травмы, или Нейдера Лосано, другого из колумбийских игроков Карлоса Невы и Рауля Торренте. Карлос Бакка, со своей стороны, не принимался во внимание более трех месяцев и режиссеры уже дали бы ему одобрение искать новую команду в конце сезона. Единственным колумбийцем, у которого есть хороший подарок в команде, помимо настоящего состава, является Луис Диас, которого даже приняли во внимание, чтобы присоединиться к сборной Колумбии в последних матчах отборочного турнира чемпионата мира, который отправится в Катар 2022.

Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Granada's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jon Nazca REUTERS

Это будет интересный матч из-за давления, которое испытывают обе команды. Колхонеро не может рисковать проигрышем, и Гранаде нужно выйти из нижней части стола. Возможны следующие составы:

Атлетико Мадрид (1-3-4-1-2): Облак; Савич, Марио Эрмосо, Рейнилдо; Врсалько/Лоди/Васс, Де Пауль, Коке, Карраско; Маркос Льоренте; Гризманн/Матеус Кунья и Анхель Корреа.

Гранада (1-4-3-3): Луис Максимилиан; Куини, Виктор Диас, Домингос Дуарте, Эскудеро; Алекс Колладо/Монторо, Петрович, Луис Милла; Антонио Пуэртас, Луис Суарес и Дарвин Мачис.

Команда «Чоло» насчитывает всего шестнадцать здоровых игроков на матч, и ожидается, что она сохранит свое представление об игре после пропусков, а Марио Эрмосо выйдет на поле Фелипе вместе с Рейнилдо Мандавой и Стефаном Савичем. На правой линии с Симе Врсалько, хотя есть также вариант с Янником Феррейрой Карраско или даже Даниэлем Вассом, а слева выходит Ренан Лоди. В полузащите Родриго де Поль вернется в одиннадцать, чтобы сформироваться в медулларе с Коке Воскрешением и Маркосом Льоренте впереди. А выше - Анхель Корреа и Антуан Гризманн, хотя есть варианты, в которые также войдет Матеус Кунья.

Каранка, дебютировав в составе «Гранады», мог возлагать надежды на игроков, которые были важны для команды в ее недавней истории: Анхеля Монторо, Виктора Диаса или Антонио Пуэртаса. Джерман Санчес, один из капитанов, будет единственным, кого не будет в наличии.

Матч начнется в 12:00 по колумбийскому времени.





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