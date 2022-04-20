Наводнение в северной Боготе из-за сильных дождей привело к тому, что пострадали несколько транспортных средств

Зимний сезон продолжает затрагивать всю страну, чрезвычайные ситуации по-прежнему преобладают в Андском и Тихоокеанском регионе. Хотя многие ожидали, что этот климатологический эффект прекратится, Институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований (Ideam) две недели назад указал, что в течение этого квартала осадки продолжатся и будет постепенно увеличиваться количество осадков. Последствия сезона уже начинают проявляться в столице страны, поскольку наводнения были созданы в различных районах, которые влияют на основные дороги, некоторые инфраструктуры и даже автомобили.

20 апреля рано утром поступили сообщения о сильных дождях, которые повлияли на город Усакен на седьмой гонке между 158-й и 162-й улицами, потому что в результате ливня в этом районе был создан гигантский бассейн, как комментирует RCN Radio, около 50 сантиметров, которые остались в результате ливень, гигантский бассейн был создан в этом районе, сообщает RCN Radio, который ушел в результате повреждения семи автомобилей.

«Я шел к себе домой, и когда я добрался до точки, я увидел все это затопленное место, у меня не было выбора, куда идти, поэтому я послал себя попробовать проехать, но вода всегда была высокой, и она попала в машину, у меня вся обивка промокла, и я думаю, что что-то в электрической части повреждено, потому что она отключилась», об этом сообщил колумбийской радиостанции один из пострадавших.

Помимо того, что произошло, гражданин сказал, что самое страшное в ситуации заключается в том, что в ней никогда не присутствовали соответствующие органы, чтобы закрыть дорогу или эвакуировать воду. В результате пострадавшим пришлось выходить из своих автомобилей и толкать их, чтобы вытащить их из района.

С другой стороны, в других районах города, таких как Фонтибон, Антонио Нариньо и Рафаэль Урибе, были другие проблемы, такие как аварии, переходы, падение деревьев и небольшие наводнения. Однако все быстро контролировалось и травм не было.

На данный момент Ideam предупредил, что в эту среду как утром, так и днем в Боготе продолжатся дожди, а температура останется на уровне 11 градусов по Цельсию. Область, в которой будут сконцентрированы самые сильные дожди, будет восточная.

Институт также прогнозировал во вторник, что в течение следующих трех дней в регионах: Тихоокеанском, Карибском, Андском, Оринокии и Амазонке будет обильная облачность с осадками, которые будут сильнее днем, ночью и ранним утром. Это может сопровождаться электрической активностью во время сильного дождя, града и/или шторма.

«Частичное или преимущественно облачное небо. Умеренные и сильные осадки ожидаются в вечернее, ночное и раннее время на больших территориях Антьокии, Сантандереса, Бояки, Кундинамарки, Кальдаса, Рисаральды, Киндио, западной и южной Уилы и Толимы. Высокая вероятность электрической активности во время сильного дождя», - сказал он.

Из-за осадков в последние дни существует вероятность оползней, поэтому институт выдает красную тревогу для 14 департаментов Колумбии, в том числе: Антьокия, Бояка, Кундинамарка, Мета, Нариньо, Толима и другие.

Для Тунха, Чипака, Фукене, Гачансипа, Гуачета, Гуатавита, Немокон, Суэска, Токансипа, Убате, Оканья, Нейва, Питалито и других муниципалитетов в Бояке, Кундинамарке, Уиле, Норте-де-Сантандер и Толима имеются оранжевые и желтые предупреждения об угрозе пожаров растительного покрова. В Гуахире и Магдалене вероятность классифицируется как высокая.

Кроме того, были установлены тревоги для высоких уровней некоторых гидрографических районов, внезапных увеличений, переливов и/или наводнений в бассейне Рио-Гранде, в котором муниципалитет Турбо находится в состоянии красной тревоги. Реке Сан-Хуан и ее притокам рекомендуется уделять особое внимание муниципалитетам Чоко и Рисаральда. Также в реке Магдалена есть районы, подверженные риску наводнений, как в Сантандере, с риском внезапного увеличения в Бояке и Сезаре. Фактически, это увеличение подвергает такие муниципалитеты, как Мелгар и Сильвания, риску переливов и наводнений вдоль реки Сумапас.





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