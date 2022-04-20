Засуха в CDMX: Конагуа сообщила, что столица «аномально сухая»

VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, 17ABRIL2021.- El nivel del agua en la Presa de Valle de Bravo continúa bajando, dejando al descubierto drenajes que desembocan en este cuerpo de agua, actualmente la presa se encuentra a un 54 por ciento de su capacidad de acuerdo al último reporte del Organismo de Cuencas Aguas Del Valle de México, que en el mes de enero presentaba un 67 por ciento de su capacidad. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Национальная комиссия по водным ресурсам (Conagua) сообщила, что Мехико классифицируется как «аномально сухой», что, по данным Федерального Правительство, «это состояние сухости, а не категория засухи».

Таким образом, столица страны присоединяется к девяти другим образованиям на севере и востоке страны, в том числе: Нуэво-Леон, Тамаулипас, Гуанахуато, Идальго, Веракрус, Пуэбла, Тласкала, Оахака и Чьяпас. Однако единственными мэрами, которых спасли от этого состояния, являются: Аскапоцалько, Венустиано Карранса и Густаво А. Мадеро.

Согласно категориям засухи, это может означать начало или конец засушливого периода, то есть в краткосрочной перспективе это может привести к задержке посева однолетних культур, ограничению роста сельскохозяйственных культур или пастбищ и к риску пожаров. В долгосрочной перспективе дефицит воды может сохраниться, пастбища или посевы могут не полностью восстановиться.

В этом контексте мэры Мехико обязаны осуществить программу изменения климата в соответствии с разделами II и XI статьи 8 столичного Закона о смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним и устойчивом развитии, опубликованного главой правительства Клаудией Шейнбаум.

(Foto: Conagua)

С другой стороны, во время форума «Опреснение морской воды и ее использование» глава Комиссии Херман Артуро Мартинес Сантойо указал, что, учитывая большое количество морской воды в Мексике, опреснение является альтернативой решению проблемы нехватки воды. Вместе с тем он указал, что следует учитывать, что эти проекты требуют высокого спроса на энергию для их производства, высоких эксплуатационных и эксплуатационных расходов, а также адекватного удаления образующихся отбракованных вод

Следует отметить, что недавно Конагуа также сообщила, что хранение трех основных плотин системы Куцамала, Эль-Боске, Валье-де-Браво и Вилья-Виктория, которые снабжают часть столичного района долины Мехико, сократилось всего на 1,2 процента и составило 51,8 процента.

В случае плотины Эль-Боске, расположенной в Ситакуаро, штат Мичоакан, она снизилась на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей, а уровень хранения составил 44,2%, составив 89,5 миллиона кубических метров (мм3).

Два других водохранилища, расположенные в штате Мехико, в Вилья-Виктория остаются на уровне 42,1% с 78,2 м3 и уменьшением на 2%, и Валье-де-Браво на 60,2%, с 237,3 мм3 и увеличением на 0,2%.

(Foto: Twitter/ObservaValle)

Conagua подчеркнула, что внимательно следит за складами в 210 основных плотинах страны и уточняет, что общий объем хранения этих водохранилищ составляет 69 200 м3, что на 1723 млн м3 меньше, чем сообщалось 5 апреля.

Организация добавила, что до 11 апреля из этих 210 плотин только 3 заполнены на 100%, в общей сложности 96 мм3.

Между тем, Национальная метеорологическая служба (SMN) сообщила, что с 1 октября 2021 года по 10 апреля 2022 года дожди выпали на 21,6% меньше, чем исторический средний показатель за тот же период.

Кроме того, он пояснил, что с 1 января по 10 апреля наблюдался дефицит осадков в размере 31,5% по сравнению с историческим национальным листом того периода.

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