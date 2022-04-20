Засуха в CDMX: Конагуа сообщила, что столица «аномально сухая»

Национальная комиссия по водным ресурсам (Conagua) сообщила, что Мехико классифицируется как «аномально сухой», что, по данным Федерального Правительство, «это состояние сухости, а не категория засухи».
Таким образом, столица страны присоединяется к девяти другим образованиям на севере и востоке страны, в том числе: Нуэво-Леон, Тамаулипас, Гуанахуато, Идальго, Веракрус, Пуэбла, Тласкала, Оахака и Чьяпас. Однако единственными мэрами, которых спасли от этого состояния, являются: Аскапоцалько, Венустиано Карранса и Густаво А. Мадеро.
Согласно категориям засухи, это может означать начало или конец засушливого периода, то есть в краткосрочной перспективе это может привести к задержке посева однолетних культур, ограничению роста сельскохозяйственных культур или пастбищ и к риску пожаров. В долгосрочной перспективе дефицит воды может сохраниться, пастбища или посевы могут не полностью восстановиться.
В этом контексте мэры Мехико обязаны осуществить программу изменения климата в соответствии с разделами II и XI статьи 8 столичного Закона о смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним и устойчивом развитии, опубликованного главой правительства Клаудией Шейнбаум.
С другой стороны, во время форума «Опреснение морской воды и ее использование» глава Комиссии Херман Артуро Мартинес Сантойо указал, что, учитывая большое количество морской воды в Мексике, опреснение является альтернативой решению проблемы нехватки воды. Вместе с тем он указал, что следует учитывать, что эти проекты требуют высокого спроса на энергию для их производства, высоких эксплуатационных и эксплуатационных расходов, а также адекватного удаления образующихся отбракованных вод
Следует отметить, что недавно Конагуа также сообщила, что хранение трех основных плотин системы Куцамала, Эль-Боске, Валье-де-Браво и Вилья-Виктория, которые снабжают часть столичного района долины Мехико, сократилось всего на 1,2 процента и составило 51,8 процента.
В случае плотины Эль-Боске, расположенной в Ситакуаро, штат Мичоакан, она снизилась на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей, а уровень хранения составил 44,2%, составив 89,5 миллиона кубических метров (мм3).
Два других водохранилища, расположенные в штате Мехико, в Вилья-Виктория остаются на уровне 42,1% с 78,2 м3 и уменьшением на 2%, и Валье-де-Браво на 60,2%, с 237,3 мм3 и увеличением на 0,2%.
Conagua подчеркнула, что внимательно следит за складами в 210 основных плотинах страны и уточняет, что общий объем хранения этих водохранилищ составляет 69 200 м3, что на 1723 млн м3 меньше, чем сообщалось 5 апреля.
Организация добавила, что до 11 апреля из этих 210 плотин только 3 заполнены на 100%, в общей сложности 96 мм3.
Между тем, Национальная метеорологическая служба (SMN) сообщила, что с 1 октября 2021 года по 10 апреля 2022 года дожди выпали на 21,6% меньше, чем исторический средний показатель за тот же период.
Кроме того, он пояснил, что с 1 января по 10 апреля наблюдался дефицит осадков в размере 31,5% по сравнению с историческим национальным листом того периода.
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