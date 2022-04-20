Дело Дебанхи Эскобар: что известно об обысках в отделе и транспортной компании

Дебанхи Эскобар пыталась вернуться домой после вечеринки, но родители не слышали от нее с раннего утра 9 апреля 2022 года, когда водитель, который должен был ее взять, сфотографировал ее посреди дороги.

С тех пор расследования со стороны властей и поиск семьи выросли, которым удалось следить за их поездка в транспортную компанию, где ее поймали, через камеры слежения, когда она якобы просила о помощи.

Однако папка прокурора также указывала на другой путь, который привел их к обыску квартиры, где они искали вещи 18-летней девочки, сообщает корреспондент David Carrizales из El Universal.

Autoridades hicieron un par de cateos en Monterrey FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM Gabriela Pérez | Gabriela Pérez

Жилищный блок Condominios Constitución в центре Монтеррея, столицы штата Нуэво-Леон, был получен только через Прокуратуру, специализирующуюся на пропавших без вести лицах. Район находится в 17 километрах от дороги, где находился Дебанхи.

Прибыв в одну из квартир на первом этаже, власти попытались постучать в дверь, но в итоге силой проникли в поисках улик, которые могли бы привести их к месту нахождения Дебанхи Эскобара.

По словам мексиканского корреспондента Дэвида Касаса дель Соль, в руках неолинских властей будут иметься сообщения и данные, свидетельствующие о том, что внутри можно найти различные предметы, связанные с делом о пропавшей девочке.

Fiscalía de Nuevo León y gamilia o amigos de Debanhi Escobar continúan la búsqueda a 10 días de su desaparición Foto: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

Однако власти не выяснили причины обыска, а также не раскрыли результаты обыска, проведенного в некоторых кондоминиумах довольно далеко и до сих пор без данных, которые могли бы связать это с делом.

За несколько часов до этого отец Дебанхи, Марио Эскобар, признался, что местная прокуратура продлила обыск и линии расследование вышеупомянутых кондоминиумов, хотя и добавил, что вряд ли будет иметь доступ к результатам таких расследований.

Марио Эскобар сказал, что прокуратура проделала большую работу, чтобы получить больше информации, которая дает уверенность в том, где найти молодую женщину из Нуэво-Леона. «Прокуратура выполнила свою работу, она была отложена, мы надеемся иметь хорошую перспективу того, что произошло», - сказал отец.

С другой стороны, El Universal сообщила, что семья Дебанхи смогла согласиться на инспекцию объектов Alcosa Transportes Internacional с разрешения тех, кто руководил комплексом, где Дебанхи обратился за помощью после того, как его якобы бросил таксист.

По словам корреспондента, эта проверка, проведенная в компании Гражданских сил и Следственной полиции, помимо биномов, длилась более 10 часов и не дала соответствующих данных, которые могли бы помочь выяснить его местонахождение.

Именно в этой компании, расположенной на 15,5 километре шоссе до Нуэво-Ларедо, в непосредственной близости от места, где Дебанхи, по-видимому, был заброшен, был последнее место, где был заброшен Дебанхи, смогли найти его благодаря камерам безопасности рядом с этим районом.

Los primeros cateos en busca de Debanhi Escobar no arrojaron datos relevantes hasta el momento Fotos: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

Согласно последним сообщениям, касающимся дела молодой женщины, сообщается, что в субботу, 8 апреля, она присутствовала на вечеринке в компании своих друзей. Однако люди, с которыми его сопровождали, имели разногласия и расстались. С раннего утра 9 апреля связь с ней отсутствует.

Молодая женщина села на такси для частного обслуживания, но из-за своих неудобств вышла бы из транспортного средства и спустилась на трассу на 15-м километре дороги до Нуэво-Ларедо. Фотография ее ожидания на шоссе стала вирусной в социальных сетях, потому что это было последнее место, где ее видели перед исчезновением.

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