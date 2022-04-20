Даниэль Мартинес финишировал пятым на Flecha Walloon 2022, Дилан Тюнс одержал победу

В эту среду, 20 апреля, у Flecha Valona 2022 был роскошный модельный ряд, в котором снова соревнуются два из ее лучших победителей последних лет: Алехандро Вальверде из команды Movistar, который одержал там 5 побед, и нынешний двукратный чемпион мира Джулиан Алафилипп из Quick Step Alpha Vinyl, который имеет три выпусков.

Кроме того, двукратный чемпион Тур де Франс Тадей Погакар принял игру вместе с победителем бельгийского турнира 2020 года Марком Хирши от имени команды ОАЭ Emirates. Конечно, было несколько бегунов, которые прибыли с намерением выиграть гонку, как англичанин Том Пидкок из Ineos Grenadiers, но на этот раз он не знал о выходе на пенсию в середине соревнования.

Гонка предполагала 202,1 км между Бленьи и Мюр де Юи, во время трассы было несколько трасс, на которых воспользовались несколько очень сильных бегунов вместе со своими командами. Условия гонки привели к тому, что напряжение у велосипедистов было очень высоким, а некоторые упали, как это было в случае с колумбийской победительницей Анакона из Аркеа Самсик, которая была старшиной Уоррена Баргила.

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Другие гонщики получили механические повреждения, такие как Ремко Эвенпол из Quick Step Alpha Vinyl, Тадей Погакар из команды ОАЭ Emirates и Михал Квятковски из Ineos Grenadiers. Постепенно некоторые бегуны покинули классическую игру, а команда дошла до финиша.

Лучшие команды, у которых были хитрости для борьбы за победу дня, в высоком темпе тянули стаю, чтобы измотать соперников, пытаясь при этом сбрасывать время на сбежавших велосипедистов, которые опережали команду фаворитов более чем на полторы минуты.

Кундинамаркис Даниэль Мартинес из Ineos Grenadiers остался с основной группой, ожидая, чтобы взорвать стратегию со своей командой, помогая Лото Соудалу в погоне за побегом.

Карты разыгрывались с середины трассы, когда казалось, что команды уже полны решимости сократить дистанцию с мужчинами, которые ехали вперед и думали о том, чтобы сыграть гонку почти на финишной прямой.

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Большой победитель после очень сильной атаки бельгийца Дилана Теунса из Бахрейна Victorious, который усмирил испанца Алехандро Вальверде из команды Movistar на последних нескольких метрах до цели и, таким образом, поднимет руки и оставит ветерана Мурсиана на втором месте, а россиянин Александр Власов с Бора занял третье место hansgrohe, затем на 4-м месте чемпион мира Джулиан Алафилипп из Quick Step Alpha Vinyl и 5-е место колумбиец Даниэль Фелипе Мартинес из Ineosa на 7 секунд отстает от победителя.

Кундинамарка продолжает удивлять болельщиков своим огромным спортивным уровнем в этом сезоне, в котором он приобрел большую уверенность в себе, чтобы стать лидером одной из лучших команд в мире. Даниэль вступил в борьбу за титул с лучшими в этом классе, в том числе с Тадеем Погачаром, который занял 12-е место.

Тем временем Ригоберто Уран из EF Education EasyPost вошел в 42-ю коробку на 51 секунду позади Teuns, а победительница Arkea Samsic Anacona достигла 85-го места более чем за 3 минуты. Молодой колумбийский гонщик Хесус Давид Пенья из BikeExchange занял 139 позицию более чем на 19 минут позади чемпиона Валлонской стрелы, тем самым сумев закончить свой третий из пяти соревнований, которые он провел в своем первом профессиональном сезоне в Европе.

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