Дело Дамариса: отец ребенка младше трех лет просит агрессора вернуться из тюрьмы Чальяпалка в Чиклайо

Отец маленького Дамариса очень возмущен и встревожен, узнав, что Хуан Антонио Энрикес Гарсия, более известный как » Chiclayo Monster» был переведен в тюрьму Чальяпалка в городе Пуно с целью отбывать в этой тюрьме 9 месяцев предварительного заключения.

Как вы помните, признанный насильник содержался в тюрьме Пикси в городе Чиклайо.

«Что ж, я очень возмущен и беспокоюсь о том, что они привезли туда этого человека. То, что он собирается сделать, это сделать этот процесс более длительным, потому что он должен присутствовать здесь во всех разбирательствах. В реконструкции событий он должен присутствовать», — прокомментировал он в беседе с RPP Noticias.

Кроме того, он сообщил, что беседует с адвокатом, который ведет дело его младшей дочери, чтобы представить документ (объявляющий перевод Хуана Энрикеса недействительным). «Это еще больше затянет этот процесс. Я хочу, чтобы суд был снова вынесен, чтобы не вернуться к прежней жизни, а вернуться к работе, продолжать работать для своих детей».

С другой стороны, он отметил, что его маленькая девочка восстанавливается день ото дня. «Слава Богу, а также заботе медсестер, которые очень заботились о моем ребенке».

Отвечая на вопрос о просьбе второй провинциальной прокуратуры по уголовным делам Хосе Леонардо Ортиса о том, чтобы ребенок в возрасте до трех лет был подвергнут досрочному тестированию, отец семьи заверил, что они не согласятся, так как это будет препятствием для его девочки.

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

«Это еще больше затянет этот процесс. Я хочу, чтобы суд был снова вынесен, чтобы не вернуться к прежней жизни, а вернуться к работе, продолжать работать для своих детей».

Со своей стороны, адвокат семьи Дамариса заверил, что это решение ИНПЕ препятствует процессу расследования по данному делу.

«Мы выражаем возмущение и обеспокоенность тем, что это положение INPE затруднит подготовительные исследования, поскольку нет тестов, которые можно было бы провести лично и обязательно по этому предмету. Поэтому, когда Государственное министерство планирует, например, усердие для реконструкции событий, вы не могли рассчитывать на их присутствие», - заявил адвокат защиты пострадавшей девушки для Panamericana TV.

Кроме того, он заявил, что «такая ситуация и удаленность от заключенного приведут к увеличению продолжительности процесса до тех пор, пока, возможно, не закончится период досудебного содержания под стражей, а затем у лица могут быть запрошены освобождение этого предмета из-за чрезмерного тюремного заключения».

СОСЕДИ СОЖГЛИ ДОМ «МОНСТРА ЧИКЛАЙО»

Узнав эту новость, жители района Хосе Леонардо Ортис в Чиклайо были полностью встревожены похищением и сексуальным насилием над маленькой 3-летней девочкой и решили отдать должное собственными руками. Десятки людей напали на дом Хуана Антонио Энрикеса Гарсии, подожгли камни и палки.

Разгневанное население ранее добиралось до полицейского участка, где находился «монстр Чиклайо», которого чуть не линчевали, чтобы заставить его заплатить за жестокое преступление, совершенное им против трехлетней девочки, которую он похитил, пытал, а затем подверг ее сексуальному насилию.

Как вы помните, маленькую Дамарис похитили за считанные секунды, когда ее мама делала покупки в магазине. В своем признании нападавший заверил, что он был пьян, когда забрал несовершеннолетнюю и посадил ее в свою машину.

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