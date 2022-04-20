COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 180 новых случаев заражения и 11 смертей

Пандемия COVID-19 все еще присутствует в нашей стране, особенно сейчас, когда мы переживаем третья волна заражения из-за наличия варианта омикрона. По данным ситуационной палаты Министерства здравоохранения (Минза), за последние 24 часа было зарегистрировано 205 новых случаев заражения и 10 соотечественников погибли их жизнь из-за коронавируса. За этот период по всей стране было протестировано 6051 человек.

Количество госпитализированных людей возросло до 1040 из-за вируса, вызвавшего эту пандемию. Из них 356 госпитализированы в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и проходят лечение искусственной вентиляцией легких. По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии более 3 миллионов человек находились в домашней изоляции.

С марта 2020 года более 25 миллионов перуанцев прошли тестирование на коронавирус, из которых 3 557 139 были подтвержденными случаями. 212 676 - это общее число соотечественников, умерших от COVID-19 с момента первой регистрации вируса на территории страны.

Чтобы остановить заражение, правительство поддерживает рекомендацию соблюдать физическое дистанцирование между людьми не менее одного метра. Он призывает население постоянно мыть руки, носить маски, которые, желательно, KN95.

БУДУЩЕЕ МАСОК

После двух лет борьбы с пандемией COVID-19 маски продолжают оставаться инструментом предотвращения заражения между гражданами; однако в последние недели обсуждение их действительности привлекло все большее внимание. «Когда мы достигнем 80% от третьей дозы, мы сможем спланировать удаление масок. Нам нужно, чтобы население превысило 80% своей третьей дозы, чтобы снять маску», - говорится в последнем заявлении министра здравоохранения Хорхе Лопеса.

Опасность, которой все еще будет подвергаться часть населения, будет одной из причин отказа от обязательного использования масок. «Просто у нас все еще есть группа, которая может быть инфицирована и вместе с ней, привести к тому, что у нас снова высокие показатели госпитализированных пациентов, является причиной, по которой мы до сих пор не можем об этом думать», - добавил он.

Со своей стороны, Национальный институт здравоохранения (INS) отметил, что важно принять во внимание несколько соображений, чтобы прекратить использование масок. Глава учреждения Виктор Суарес подчеркнул, что для отказа от обязательного использования маски на открытых пространствах необходимо увеличить охват вакцинацией против COVID-19.

«Чили недавно отменила использование масок на открытых пространствах, но охват третьей дозой составляет 85%, а второй дозы - 91%. Мы находимся на уровне 49% и движемся вперед, но с большими пробелами в регионах охват не является однородным по всей стране, нам нужно увеличить его, чтобы иметь возможность спокойно использовать определенные меры, такие как использование масок на открытых пространствах», - было сравнение, использованное специалистом.

Следует помнить, что в последние недели приток в центры вакцинации уменьшился, и все меньше детей в возрасте от 5 до 11 лет посещают вакцинацию для получения любой из своих доз. Следует помнить, что в этих случаях поддержка родителей имеет решающее значение, поскольку они несут ответственность за их перевод и выдачу необходимого разрешения на вакцинацию в любом из центров, расположенных в разных частях города.

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