«Выбери или умри»: еще один фильм проклятий, на этот раз с видеоигрой в центре сюжета

«Выбери или умри»: обычная видеоигра меняет жизнь разных людей, в том числе главных героев. (Netflix)

В первой сцене взрослый ботаник и фанат видеоигр Хэл (Эдди Марсан) получает копию вымышленной интерактивной компьютерной игры под названием «CURS>R». Это игра с текстом и опциями, из которых вы должны выбрать, чтобы пройти уровень. Хэл забавляется находкой, но вскоре обнаруживает, что игра знает все, что происходит вокруг него, и ответы сопровождаются реальными последствиями. Это отличный пролог, чтобы представить, что будет дальше, игра серьезная.

Несколько месяцев спустя блестящая студентка колледжа, Кайла (Иола Эванс), работает в уборке, чтобы оплатить учебу. Она предоставляет технологии своему другу Айзеку (Аса Баттерфилд), компьютерному эксперту, который, в свою очередь, помогает ей научиться кодировать, чтобы она могла приобрести достаточно навыков для своих занятий. Когда Кайла пересечет путь со старой игрой, она поймет, что ей нужно выбрать один из вариантов или умереть. Есть ли способ сбежать?

Кино ужасов, как и любой другой жанр, должно пройти три этапа в работе: интересная идея, привлекательное развитие и завершение, которое оправдывает свои обещания. Хоррор с трудом закрывает свои истории, особенно в эпоху франшиз, где успех может трансформироваться во многие блокбастеры. Выбери или умри имеет первоначальный шарм, основанный на его взгляде на пионеров видеоигр, их эстетика, их звуки, ограничения и, теперь, ностальгическое содержание.

Сколько подмигиваний и цитат есть в скрипте? Конечно, многие. Сколько хороших сцен в фильме? К счастью, несколько. Большинство из них не имеют особого смысла, но у них есть необходимое напряжение. И, как уже упоминалось, предпосылка хорошая, но сюжет не удается выдержать до конца. Чем больше времени у зрителя на размышления, тем меньше ответов может дать фильм. Чтобы сохранить себя, как это часто бывает в жанре, фильм опирается на личные истории и ужасы реального мира. Мало-помалу он заигрывает с такими названиями, как «Кошмар в глубине ночи» или «Зов». Смесь, которая не прогрессирует.

Голос Роберта Энглунда подтверждает все эти связи. Энглунд действует сам по себе, чтобы запечатать всю связь с восьмидесятыми. Все, что следует после, - это серия объяснений, которые отключают интерес к сюжету. Чем больше они хотят нам объяснить, тем меньше ценная история. Последняя треть сюжета — спуск. Любовь к видеоиграм и мечта когда-либо достичь идеальной истории, связанной с ними, заставляет нас заинтересоваться в конце. В конце концов мы все проиграем.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ