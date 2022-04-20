Власти уничтожили лагеря Объединенного картеля в Тепалкатепеке

Нарколагеря, в которых содержались различные общины без связи с внешним миром в регионах Тепалькатепек и Коалькоман, в Мичоакане (центральная западная Мексика), были разрушены элементами Седены и Национальной гвардии.

Во вторник государственный секретарь общественной безопасности объявил через свой аккаунт в Twitter, что посты безопасности расположены в районах Альваро-Обрегон, Канойтас, Пинолапа и Ла-Пурификадор, расположены посты безопасности, в которых подозреваются члены преступной группировки Carteles United установленных для предотвращения проникновения других конкурирующих организаций.

«Вместе с @SEDENAmx и @GN_MEXICO_ мы обнаружили и уничтожили 5 парапетов в муниципалитетах Тепалькатепек и Коалкоман; продолжаются оперативные действия по поддержанию порядка в Тьерра-Кальенте. #HonestidadyTrabajo», говорится в нем.

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

16 апреля Хуан Мигель N, также известный как Эль Джонни, предполагаемый оператор преступной группировки Лос-Рохос, был захвачен в муниципалитете Тепалькатепек, подразделении картеля Бельтран Лейва.

Джонни считается приоритетной мишенью для Соединенных Штатов в отношении преступлений отмывания денег, преступных сообществ и против здоровья. Власти идентифицируют его как одного из основных участников незаконного оборота наркотиков из Южной Америки; у него есть ордер на временный арест с целью экстрадиции в США.

Тепалькатепек (к западу от Мичоакана) определен как оперативная база для Хуана Хосе Альвареса Фариаса, известного также под псевдонимом Эль-Абуэло, лидера объединенных картелей.

Согласно разведывательной информации, преступная группа, возглавляемая Эль-Абуэло, оспаривает муниципалитеты Мичоакана с картелем Халиско Нуэва Генерасьон (CJNG).

Уже несколько месяцев солдаты и агенты Национальной гвардии совершают поездки по районам, чтобы найти, снять и разрушить баррикады, установленные у главных входов в Тепалкатепек.

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

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