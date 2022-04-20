Адвокат Маргарита Кабельо заверила, что назначить специального регистратора вместо Александра Веги невозможно

Президентские выборы приближаются, и несколько политических фронтов выразили несогласие с работой, проделанной регистратором Александром Вегой после выборов в законодательные органы 19 марта, на которых после предварительного подсчета голосов появилось более миллиона голосов. Именно по этой причине некоторые из этих политических групп прислушались к призыву прокурора Маргариты Кабельо и встретились в этом образовании.

Там были высказаны опасения, опасения и предложения в отношении гарантий президентских выборов, которые состоятся 29 мая. На этом заседании Генеральной прокуратуре страны также было предложено отстранить от должности национального регистратора Александра Вегу, одного из обвиняемых в создании кризиса доверия к Управлению ЗАГС.

Представители различных избирательных кампаний выразили обеспокоенность в связи с предстоящими выборами, недостаточной выплатой ресурсов для некоторых кампаний, отсутствием механизмов обеспечения личной неприкосновенности кандидатов и отсутствием безопасности в регионах, что может ограничить осуществление права на голосование.

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«Институциональность будет оставаться сильной, легитимизированной и работать над обеспечением прозрачности и гарантий как для политических кампаний, так и для граждан», — заявил Кабельо после почти четырехчасовой встречи. Он также подвел итоги и остановился на некоторых выводах, сделанных на различных политических фронтах.

Один из больших вопросов касался возможности отстранения национального регистратора Александра Веги, который находится под предварительным следствием Генеральной прокуратуры из-за нарушений на прошлых выборах в законодательные органы. На это Кабельо ответил: «Пока мы не можем назначить специального регистратора. Мы на стадии тестирования. Сегодня Офис ЗАГС прислал нам полный отчет о плане работы на 42-дневную президентскую кампанию. Все эти тесты, после этого анализа, мы в соответствии с правилами решим, целесообразно ли приостановление».

С другой стороны, несмотря на многочисленные опасения и опасения со стороны кандидатов и их вице-президентских формул в преддверии выборов, которые пройдут чуть больше месяца. Генеральный регистратор страны сообщил об изменениях в формах E-14 и карточке для участия в президентских выборах.

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Как ранее объявил регистратор Александр Вега, форма E-14 теперь будет содержать большие коробки и цветные фотографии кандидатов в президенты. Это сделано для того, чтобы присяжным было намного проще проводить предварительный подсчет голосов и, таким образом, избежать ошибок в маркировке ящиков, что, по мнению организации, повлияло на результаты во время подсчета голосов на прошлых выборах в законодательные органы.

Некоторые изменения, запрошенные различными политическими кампаниями, были внесены в избирательные карточки и одобрены Национальным избирательным советом (CNE). Кандидаты будут иметь большие фотографии, цветные логотипы и символы, а печать будет выполнена на экологически чистой бумаге. С другой стороны, в жеребьевке будет выбрано более 700 000 жюри для голосования, и будет обеспечено, что «все члены избирательных участков будут распределены разнородно, с разными политическими связями, а присяжные, назначенные политическими кампаниями, будут иметь приоритет», - сказал он. Офис регистратора.

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