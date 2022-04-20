Ели: Молодой человек вызвал в свой дом парня, которого он встретил на Grindr, не предвещая, что он изнасилует свою мать

Страшилка переживала молодой человек при использовании приложения для знакомства с людьми через социальные сети. Однако он никогда не предполагал, что дорого заплатит за встречу, которую получил с парнем, который называл себя «Диего Алонсо».

Это приложение называется Grindr и представляет собой сайт знакомств, в нем 30-летний христианин решил пригласить этого человека в свой дом, расположенный в округ Ате, не предвещая, что этот 45-летний мужчина был опытным преступником.

В разговоре с Radio Exitosa молодой человек рассказал, что через приложение он уже встречался с другими мальчиками у себя дома, поэтому на этот раз он не побоялся сделать то же самое, потому что знал этого парня в течение нескольких месяцев, который притворялся его другом.

ОНИ НАКАЧИВАЛИ ЕГО НАРКОТИКАМИ.

Как он пояснил, около 4 часов вечера в прошлый понедельник, 11 апреля, «Диего Алонсо» прибыл в дом своей жертвы из Мангомарки в Сан-Хуан-де-Луриганчо. Поприветствовав его, парень купил пачку сигарет и шесть пачек пива, пока они разговаривали внутри комнаты его комнаты.

«Раньше я много раз ходила в туалет. Когда я вернулась, банки у меня уже были открыты. Затем мы пошли в комнату, чтобы продолжить пить, и я думаю, что там, когда я пошел в туалет, я положил в него наркотики», - пояснил молодой человек.

Хотя у него кружилась голова, Кристиан не подозревал, что его допируют. Он также подчеркнул «Диего Алонсо», что его мать прибыла в 6 часов дня и что не было никаких проблем с тем, что они выпивали в своей комнате.

«Я сказал ей, что живу с мамой, мне казалось, что она шелковистая, но я сказал ей, что это нормально, потому что моя мама открыта и уже видела меня с другими мальчиками, поэтому (Диего) сказал мне познакомить ее с моей мамой», - сказал он.

По возвращении домой мама молодого человека знакомится с «Диего Алонсо», этот парень предлагает ему банку пива, чтобы «войти в доверие». Дама согласилась, не подозревая, что они, как и ее сын, употребляют алкоголь в сочетании с ЛСД и диазепамом.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД МАТЕРЬЮ

Через несколько минут и мать, и сын были легированы воздействием веществ, которые были брошены в пиво. Видя, что они не реагируют, преступник воспользовался возможностью взять технологические устройства, такие как ноутбук, телевизор, Play Station 4 и другие. Недовольный этим, он также надругался над мамой Кристиана.

Молодой человек, сожалеющий о том, что так доверчив, подал жалобу в полицейский участок Саламанки на субъекта, который, по-видимому, использует имя «Диего Алонсо» в качестве псевдонима для захвата своих жертв. Однако полиция заявляет, что это имя должно быть только случайным, поскольку из-за того, как оно работает, у него должно быть больше профилей с различной информацией.

Тем временем его мать уже прошла курс юридической медицины, где, к сожалению, было подтверждено, что он стал жертвой сексуального насилия со стороны этих субъектов.

СОВЕТЫ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В ИНТЕРНЕТЕ

- Никогда не сообщайте больше информации, чем необходимо, знакомому человеку в социальных сетях, даже если он разговаривает уже несколько месяцев.

- Будьте внимательны, чтобы раскрыть, сколько у вас фиксированная зарплата, какие вещи есть в доме, сколько живет. Избегайте излишней точности.

- Никогда не приглашайте незнакомцев в свой дом. Всегда ходите в людные места и желательно с кем-то, кто остается рядом и бдителен.

- Избегайте употребления спиртных напитков на первых свиданиях и всегда будьте в курсе каждого напитка.

- Лучше быть подозрительным.

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