Арли Родригес и его откровение об «Университарио»: «Было 2 или 3 игрока, которые не пытались, опасаясь ошибиться»

Альянса Лима одержала историческую победу, обыграв Университарио де Депортес со счетом 4:1 в называют футбол классическим перуанским. Это был ошеломляющий результат, который повысил уверенность «синих и белых» перед лицом того, что им предстоит. Однако Арли Родригес раскрыл, что говорил с одним из «кремов», и признался, что общественное давление повлияло на партитуру.

« Когда матч остановился, я поговорил с одним из них, и он сказал мне, что зол, потому что все, что они имели в виду, было передано им. Из них было 2-3 игрока, которые боялись попробовать, опасаясь ошибиться, что скажет публика. Оттуда они начали плохо. Публика может играть против вас или за вас. Когда мы забили 2 быстрых гола, стадион не был таким же обнадеживающим. Общественность была в полном отчаянии, и это перешло в сельскую местность. Их лица испытывали тоску. Мы почувствовали это и поиграли с ним. Нам понравилось и повеселились», - сказал футболист whiquiazul в интервью DirecTV Sports Peru.

Он также сослался на предложение игры, которое было у «безе», которым они изучали их в первые минуты и знали, что они могут представлять опасность. « Мы нашли редкую букву «U». Мы ожидали большего от них, как на площадке, так и со зрителями. Но мы быстро поняли, что они не хотят контролировать партию. В первые 10 или 11 минут мы увидели, что хозяева не вышли, не подняли глаза, не толкали, не выиграли сплит, не выиграли второй мяч, и в отрыве они были немного длинными. Кайетано всегда был разоблачен, защита отступала, и мы знали, как быстро это прочитать. После того, как мы взяли матч под свой контроль и пришел первый гол Хайро, мы поняли, что нам есть чем навредить ему. Мы также увидели, что у нас есть много способов добраться туда, но это могло быть и хуже. Мы смогли забить еще 2-3 гола », - сказал он.

И дело в том, что, несмотря на то, что вначале действия были разделены, гол Хайро Кончи открыл матч в пользу Альянсы Лимы. Хотя то, что в итоге попало в местный актерский состав, было вторым голом всего через 5 минут после первого. Сразу же те, кого возглавил Карлос Бустос, взяли мяч под свой контроль и справились с ним по своему усмотрению.

Однако «Университарио» попытался переломить ситуацию, забив собственную дверь Пабло Мигеса после блестящей индивидуальной игры Ивана Сантильяна. Родригес думал, что в то время народ Ате отреагирует, но это не так. « Когда он получил 2-1 с собственной целью нашего партнера по команде, мы думали, что они собираются принять другую реакцию, но мы увидели равный «U», раскол, который мы знали, что можем ликвидировать в любое время », - сказал он.

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

ГОЛ АРЛИ

Хотя он стартовал на альтернативной скамейке запасных, колумбийский вингер вышел на 68-й минуте от Кристиана Бенавенте. Всего через 60 секунд его гол наступил после точной передачи Эдгара Бенитеса. «Мы счастливы и счастливы. Это была круглая классика. Трудно передать то, что произошло. Это то, что я никогда не вычеркну из памяти. Моя первая классика играла, а затем пришел гол, который мне так нужен, и я попросил Бога. Затем был праздник, что был действующий чемпион. Песни Сегунды были услышаны и так далее, но мы хотели сказать им, что мы действующий чемпион, что их никто не забирает, а дома мы гуляем», — рассказали в кафетерии, объясняя причину их празднования.

Колумбийский вингер Альянса Лима обнародовал некоторые подробности этого матча, который закончился разгромом в его пользу. | Видео: DirecTV Sports Perú

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