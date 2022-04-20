Альдо Миясиро: Кто такая Фиорелла Ретиз, женщина, ампатированная телеведущей?

Имя Фиореллы Ретиз приобрело актуальность в последние часы этого вторника после того, как она стала главным героем ампая с Альдо Миясиро. Несмотря на то, что ее видели на телевидении из-за ее карьеры репортера, она впервые оказалась вовлечена в перуанский развлекательный скандал.

Как видно из ее социальных сетей, она считает себя многогранной женщиной и любителем футбола. В настоящее время она работает ведущей технологической программы «Click», которая транслируется на Movistar TV, Claro TV, Best Cable и других каналах. Стоит отметить, что среди его последних гостей был популярный «Чино» Миясиро.

Он также отвечает за некоторые сегменты спортивного веб-портала «Ovación Digital», который сообщает о национальном футболе и всех его матчах. Кроме того, она демонстрирует себя как фигура и является послом «BetGana», платформы для ставок на спорт.

Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro en el programa "Click". (Foto: Instagram)

4 апреля Фиорелла Ретиз поделилась со своими более чем 94 тысячами подписчиков в Instagram, что заработала бакалавра журналистики после окончания учёной степени в колледже в прошлом году.

В течение своей карьеры коммуникатора она работала в ведении спортивных программ и была репортером на «Al Sexto Día». Среди своих последних публикаций он без колебаний поделился фотографиями с командой «Ла Банда дель Чино», с которой он прокомментировал перуанскую футбольную команду.

Фиорелла Ретиз очень активна в социальных сетях, распространяя свою повседневную деятельность в качестве репортера спортивной команды Once Machos FC и Суперлиги Football 7. С другой стороны, она без колебаний подчеркивает свою любовь к своему 6-летнему сыну и публикует несколько фотографий своих различных поездок в глубь Перу.

Fiorella Retiz en el programa "La Banda del Chino" en el 2015. (Foto: Instagram)

ОН ОТКЛЮЧИЛ КОММЕНТАРИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

После предварительного просмотра ампая Альдо Миясиро во второй половине дня 18 апреля Фиорелла Ретиз удивилась отключению комментариев из всех своих социальных сетей. В его официальном аккаунте в Twitter видно, что ни один твит нельзя прочитать.

«Эти твиты защищены. Только одобренные подписчики могут видеть твиты Фиореллы Ретиз», — сообщила социальная сеть всем тем, кто не является подписчиком репортера.

Foto: Twitter

То же самое он сделал в своем официальном аккаунте в Instagram, поскольку никто не может комментировать его посты. Следует отметить, что это решение было принято как раз тогда, когда Магали Медина объявил о продвижении ампая, поэтому с самого начала это вызвало подозрения. Кажется, все указывает на то, что коммуникатор не хотел получать сообщения об отказе от пользователей.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

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