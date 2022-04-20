70 туристов были эвакуированы из-за столкновений в Сьерра-Невада-де-Санта-Марта

Столкновения в Сьерра-Невада-де-Санта-Марта продолжаются, согласно последнему отчету, более 70 туристов, которые направлялись в Затерянный город, должны были быть эвакуированы из-за полицейской операции и Национальной армии против Сил самообороны Конкистадора Сьерра (ACSN) в Мачете Пелао».

В диалогах с W Radio общественный лидер и правозащитник Лебер Димас сообщил, что «на северо-восточном склоне, обращенном к Сьюдад-Пердиде, произошла конфронтация между завоевавшими Силами самообороны Сьерры и государственными силами, в результате которой есть раненый офицер и, по-видимому, один человек убит, говорят, кто может быть командиром завоевавших отрядов самообороны Сьерры, но эта информация не подтверждена».

Así lo publicó en sus redes sociales el líder social y defensor de derechos humanos. Foto: Twitter @Leberlisandro

Аналогичным образом, Димас подтвердил перемещение 570 человек из-за столкновений между «Лос-Паченкас» и «Эль-Клан дель Гольфо» в сельской Сьенаге.

Кроме того, Лебер заверил, что с 2008 года был подготовлен отчет о характеристиках, который показал, что «Клан Персидского залива» уже присутствует в 16 из 30 муниципалитетов, включая Санта-Марту, что также нашло отражение в областях департамента.

В сельской местности муниципалитета Сьенага (Магдалена) есть предупреждения о боевых действиях, которые самозваные силы самообороны Гайтанисты Колумбии, более известные как Клан Персидского залива, и Силы самообороны Конкистадора Сьерра или Лос-Паченка, которые сражаются над территорией с начала Страстной недели, чтобы продолжать совершать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Деревня Ла Секрета больше всего пострадала, сообщили они в газете Барранкилья «Эль-Эральдо», где боевые действия между двумя группами наркоторговцев усилились, в результате чего несколько семей покинули свои дома и переехали в городские районы города, а соседний муниципалитет Зона-Бананера, а также города Санта-Марта и Барранкилья.

Между тем на радиостанции Каракол они проконсультировались с антропологом Лербером Димасом, который является аналитиком конфликта в этом регионе страны, который пояснил, что пострадавшие не считают себя перемещенными лицами, поскольку они добровольно покинули свои дома, чтобы предотвратить любой инцидент в разгар столкновений между криминальными структурами.

«Они не отчитывались и не будут. Они не понимают, что речь идет о принудительном перемещении. Для них это серьезно, но это не означает, что это перемещение, потому что никто не сказал им: - покинуть этот район-, но они уехали по собственной воле, потому что видели риск, и это перемещение, и даже если они интерпретируют это по-другому, преступления происходят», - пояснил он в эфире радио Каракол.

Он добавил, что эти две группы, вышедшие из вымершего аука, перегруппируются, что привело к волне насилия в этом районе Карибского бассейна Колумбии. «Никто не говорит им уходить, но нет никаких гарантий безопасности или спокойствия», - сказал он.

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