5-летняя девочка умерла после того, как на нее упал телевизор в Ибаге

El Código Penal de Panamá establece penas de entre 12 a 18 años para quienes abusen, aún cuando no medie violencia o intimidación, de una persona menor de 14 años. EFE/Mauricio Osorio/Archivo

В Ибаге, Толима, пятилетняя девочка погибла после несчастного случая, когда находилась дома. Он подошел к столу, где находился 32-дюймовый телевизор, и прибор упал ему в живот, удар, который вызвал «тупую травму грудной клетки».

По словам родителей властей, несовершеннолетняя находилась в своем доме, расположенном в районе Лас-Фериас, которым управляли ее старшие братья и сестры в возрасте 8 и 15 лет, когда прибор бросился на нее, причинив смертельный удар по области живота.

Между тем стало известно, что несовершеннолетний был доставлен в больницу им. Федерико Льераса Акосты, где подтвердили смерть несовершеннолетнего, который был госпитализирован в медицинский центр около полудня в прошлый понедельник. Врачи пытались лечить ее, однако, когда они прибыли, у нее больше не было жизненно важных признаков, после попытки оживить ее безуспешно, они приступили к процедурам смерти.

По данным местной газеты Ecos del Combeima, дело несовершеннолетнего было рассмотрено столичной полицией столицы Толимы, а также должностными лицами Колумбийского института благосостояния семьи (ICBF), которые должны были начать расследование условий, в которых произошел несчастный случай, унесший жизнь пятилетней девочки произошли годы.

Первый случай произошел в Ибаге 21 октября 2020 года в разгар акта нетерпимости, поскольку 13-летний Даниэль Маурисио Маламбо был обвинен Луисом Фернандо Рамиресом Фернандесом, которому тогда было 19 лет, поскольку он не хотел сообщать ему о местонахождении своей сестры, которая, как утверждается, находилась в главная. Рамирес дождался, когда младенец пойдет и вынесет мусор из своего дома, расположенного в районе Санта-Крус: заметив это, он несколько раз ударил его ножом. Его травмы стали причиной его смерти спустя мгновения в клинике Толима.

Луис Фернандо Рамирес Фернандес был приговорен к 25 годам тюремного заключения за убийство при отягчающих обстоятельствах, заверили в Секционном управлении прокуроров Толимы.

Второй случай связан с Луисом Альберто Дасой и Эстивеном Рамиресом Пулидо в событиях, произошедших 29 сентября, когда они содержали 12-летнего мальчика в жилом комплексе, также в Ибаге.

По данным властей, обвиняемые были задержаны на месте, когда они удерживали несовершеннолетнего в собственном доме, чтобы ограбить его дом. Им удалось проникнуть в помещение обманным путем и воспользовавшись тем, что он оказался без компании какого-либо взрослого. Согласно судебному органу, один из осужденных пытался задушить несовершеннолетнего, а другой лепил деньги и/или ценности по всему дому. В этом случае им удалось украсть 6 миллионов песо.

Луис Альберто Даса и Эстивен Рамирес Пулидо были приговорены к 13 годам и 10 месяцам тюремного заключения за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах и квалифицированную кражу при отягчающих обстоятельствах.

Эти и другие события, зафиксированные в столице Толимы, имеют самые высокие показатели восприятия отсутствия безопасности за последние годы. Но, по словам мэра Ибаге Андреса Уртадо, город становится все более безопасным, если сравнивать цифры с цифрами предыдущей администрации во главе с Гильермо Альфонсо Харамильо. Согласно опросу восприятия граждан, Ибаге, Комо Вамос, 67,5% респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности, 17,6 процента считают, что они небезопасны, а 14,9 процента уверены в безопасности.

Месяц назад городской профсоюз таксистов попросил столичную полицию и министра мобильности «жестко поступить» с преступниками и незаконными действиями. Один из водителей сообщил, что ежедневно от 3 до 4 коллег становятся жертвами краж.

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