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вторник 19 апрель 2022
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Россия

Когда Альянса Лима и Спортинг Кристал снова сыграют за Кубок Либертадорес 2022?

Оба улучшились на местном турнире, но все еще имеют непогашенный долг на международном соревновании. Знайте даты их следующих встреч.

Newsroom Infobae

19 апрель 2022

Кубок Либертадорес остается турниром террора для перуанских клубов. До сих пор в этом году никто не смог забить хотя бы одну ничью. Сесар Вальехо и Университарио не прошли в групповой этап, поэтому только Альянса Лима и Спортинг Кристал могут изменить облик этого тяжелого подарка.

В первые несколько дней ситуация была очень похожей для них обоих. Никому не удалось добавить, и их шансы на выход в 1/8 раунда находятся под угрозой. Конкуренция не прощает ошибок и заставляет дорого платить. В любом случае, болельщик требует, и в обоих заведениях есть обязательство победить.

Следует отметить, что на этой неделе (с 19 по 21 апреля) не было международной даты, чтобы дать отпор сложному календарю, с которым столкнулись команды. Но все возвращается во вторник 26, как в этой части мира, так и в Европе (Лига чемпионов). В Кубке Либертадорес состоится третья дата.

Alianza Lima и Sporting Cristal очень помогли этому маленькому перерыву в Южной Америке. Они воспользовались этим, чтобы улучшить игру и определение. «Blanquiazules» и «celestes» выиграли свои матчи в минувшие выходные против прямых соперников на турнире по апертуре Лиги 1.

КОГДА АЛЬЯНСА ЛИМА СНОВА СЫГРАЕТ ЗА КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС?

Перед матчем по Кубку Либертадорес команда Карлоса Бустоса посетит Академию Кантолао в субботу, 23 апреля, с 15:30 на стадионе Мигеля Грау в Кальяо. «Интиматы» появились в результате того, что Университарио со счетом 4:1 в классическом перуанском футболе.

После встречи с дельфинами Альянса Лима будет готова к игре против «Форталезы» в Бразилии в среду, 27 апреля, на стадионе Аделардо Пласидо Каштелу. В нашей стране все идет в 17:00 (19:00 из Уругвая и Аргентины).

КОГДА КРИСТАЛ СНОВА СЫГРАЕТ ЗА КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС?

Точно так же с Роберто Москера, который должен сначала сыграть за Лигу 1, где они встретятся с одним из лидеров, Сьенсиано в Куско, в пятницу, 22 апреля, на стадионе Инка Гарсиласо де ла Вега. Все начинается в 19:00.

После этого он отправится в Аргентину, чтобы столкнуться с Таллерес де Кордоба, во вторник, 26 апреля, на стадионе Марио Альберто Кемпеса, начиная с 19:30 вечера в Перу (21:30 вечера в Уругвае и Аргентине). Впереди большие игры.

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