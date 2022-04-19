Когда Альянса Лима и Спортинг Кристал снова сыграют за Кубок Либертадорес 2022?

Кубок Либертадорес остается турниром террора для перуанских клубов. До сих пор в этом году никто не смог забить хотя бы одну ничью. Сесар Вальехо и Университарио не прошли в групповой этап, поэтому только Альянса Лима и Спортинг Кристал могут изменить облик этого тяжелого подарка.

В первые несколько дней ситуация была очень похожей для них обоих. Никому не удалось добавить, и их шансы на выход в 1/8 раунда находятся под угрозой. Конкуренция не прощает ошибок и заставляет дорого платить. В любом случае, болельщик требует, и в обоих заведениях есть обязательство победить.

Следует отметить, что на этой неделе (с 19 по 21 апреля) не было международной даты, чтобы дать отпор сложному календарю, с которым столкнулись команды. Но все возвращается во вторник 26, как в этой части мира, так и в Европе (Лига чемпионов). В Кубке Либертадорес состоится третья дата.

Alianza Lima и Sporting Cristal очень помогли этому маленькому перерыву в Южной Америке. Они воспользовались этим, чтобы улучшить игру и определение. «Blanquiazules» и «celestes» выиграли свои матчи в минувшие выходные против прямых соперников на турнире по апертуре Лиги 1.

КОГДА АЛЬЯНСА ЛИМА СНОВА СЫГРАЕТ ЗА КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС?

Перед матчем по Кубку Либертадорес команда Карлоса Бустоса посетит Академию Кантолао в субботу, 23 апреля, с 15:30 на стадионе Мигеля Грау в Кальяо. «Интиматы» появились в результате того, что Университарио со счетом 4:1 в классическом перуанском футболе.

После встречи с дельфинами Альянса Лима будет готова к игре против «Форталезы» в Бразилии в среду, 27 апреля, на стадионе Аделардо Пласидо Каштелу. В нашей стране все идет в 17:00 (19:00 из Уругвая и Аргентины).

КОГДА КРИСТАЛ СНОВА СЫГРАЕТ ЗА КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС?

Точно так же с Роберто Москера, который должен сначала сыграть за Лигу 1, где они встретятся с одним из лидеров, Сьенсиано в Куско, в пятницу, 22 апреля, на стадионе Инка Гарсиласо де ла Вега. Все начинается в 19:00.

После этого он отправится в Аргентину, чтобы столкнуться с Таллерес де Кордоба, во вторник, 26 апреля, на стадионе Марио Альберто Кемпеса, начиная с 19:30 вечера в Перу (21:30 вечера в Уругвае и Аргентине). Впереди большие игры.