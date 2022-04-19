WhatsApp тестирует скрытие последнего часа подключения к выбранным контактам на iOS

WhatsApp работает над новой опцией конфиденциальности, которая позволит пользователям скрывать определенные контакты при последнем подключении к приложению. Это вариант, который в настоящее время находится на стадии тестирования.

Новый инструмент был предупрежден в конце марта прошлого года в версии 2.22.8.9 бета-программы Google Play для Android приложения, которое предлагало новые функции для разделов последнего подключения, информации и фотографии профиля.

Теперь WabetaInfo проверил, что он также был реализован в последнем обновлении приложения для обмена сообщениями через программу TestFlight beta 22.9.0.70 для iOS.

В настоящее время последняя официальная версия WhatsApp позволяет изменять настройки времени последнего подключения, изображения профиля, информации или статуса в разделе «Конфиденциальность» в меню «Настройки».

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

Находясь в обновлениях статуса, вы можете выбрать «Мои контакты», кроме.. . и просто поделитесь с.. ., приложение позволяет выбрать «Все», «Мои контакты» и «Никто» только для последнего подключения и информации о пользователе.

Однако в этом обновлении для бета-тестеров iOS появилась опция, которая позволяет скрыть время последнего подключения от определенных выбранных контактов. Таким образом, те, кто решил скрыть свое последнее соединение только от некоторых контактов, смогут сделать это без необходимости включать опцию Никто.

Таким образом, они по-прежнему будут иметь доступ к информации тех пользователей, у которых включена настройка, чтобы все их контакты могли знать, когда они последний раз подключались к приложению.

Эта функция начала разворачиваться в эти выходные для некоторых бета-тестеров, и на данный момент нет конкретной даты ее официальной реализации.

Появился новый интерфейс для групповых опросов:

Еще одна новая функция, которая тестируется для iOS, — это новый интерфейс для опросов в групповых чатах. План показывает вопрос, за которым следуют пять вариантов ответа для пользователей.

В начале марта уже ожидалось, что приложение включило эту функцию в бета-версию 22.6.0.70 WhatsApp для iOS, обновление, сделанное с помощью программы TestFlight.

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

WabetaInfo сообщила о новом бета-обновлении WhatsApp для iOS 22.9.0.70 и поделилась интерфейсом групповых опросов, которые пока не были выпущены бета-тестерам приложения.

В нем вы можете увидеть формат, который эти опросы будут иметь для групповых чатов, где включен один вопрос, а затем несколько вариантов ответа (до пяти).

После выбора нужного варианта пользователи должны нажать кнопку Vote, расположенную в нижней части голосования, после ответов.

На этом портале они вспомнили, что эти опросы полностью зашифрованы, так что только члены этих групп смогут увидеть вопрос и его результаты. Фактически, само приложение обмена сообщениями даже не будет иметь доступа к этой информации.

Эта функция, которая также разрабатывается в бета-версии WhatsApp для Android, все еще находится на ранних стадиях разработки, поэтому сначала нужно будет получить доступ к бета-тестерам, а затем развернуть ее для остальных пользователей.

Следует помнить, что опросы в WhatsApp очень похожи на опросы Telegram, который интегрирует их с 2018 года. Именно в 2020 году этот инструмент был обновлен с новыми форматами анкет и возможностью создания конкурсов.

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