Социальная пенсия: таким образом, вы можете найти модуль регистрации для доступа к 3850 песо

В очередной раз пенсия социального обеспечения для пожилых людей возобновила процесс регистрации для тех, кто достиг 65 лет. Таким образом, люди, достигшие этого возраста в период с января по апрель, смогут зарегистрироваться в ближайшие дни.

Какой срок подачи заявки на получение социальной пенсии? Желающие должны найти модули и предоставить некоторые документы, согласно Секретариату, крайний срок - суббота, 30 апреля этого года.

Желающие должны будут перейти к модулю, который включен в соответствии с их организацией или муниципалитетом и на основе календаря, выпущенного Секретариатом социального обеспечения. Всем пожилым людям необходимо будет пересмотреть назначенную им дату на основе их первой фамилии.

Каков график регистрации?

* 18 и 25 апреля: буквы А, В, С

* 19 и 26 апреля: Д, Е, Ф, Г, В

* 20 и 27 апреля: я, Дж, К, Л, М

* 21 и 28 апреля: Н,, О, П, Q, Р

* 22 и 29 апреля: Ю, Т, У, В, З, Х, У, З

* 23 и 30 апреля: любое письмо.

Важно помнить, что субъекты, которые не регистрируются в данный момент, находятся в избирательном процессе. Это шесть штатов: Дуранго, Агуаскальентес, Оахака, Идальго, Кинтана-Роо и Тамаулипас.

Los adultos mayores deberán llevar algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro) Fotógrafo Especial

Как найти модуль регистрации?

*Взрослым в возрасте 65 лет и старше необходимо перейти по следующей ссылке.

* Добавьте аннотации к своему юридическому лицу и муниципалитету.

* Затем отобразятся некоторые варианты с точным адресом мест, куда вы можете отправиться.

Согласно официальному порталу Секретариата, пожилые люди также должны рассмотреть следующую документацию, как для заявителя, так и для помощника.

Какие документы?

-Имейте при себе официальное удостоверение личности.

-Уникальный регистрационный ключ населения (CURP).

-Читаемое свидетельство о рождении.

-Подтверждение адреса не старше шести месяцев.

-Предложите контактный номер телефона, чтобы проследить за процедурой.

Las tarjetas se pueden utilizar de diversas formas. (Foto: Cuartoscuro) Fotógrafo Especial

Согласно информации, часы работы модулей с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00. Люди, участвующие в программе, будут получать финансовую поддержку от правительства Мексики в размере не менее 3850 песо каждые два месяца, то есть каждые два месяца.

Процедура должна проводиться бесплатно и без посредников. Если у вас есть какие-либо разъяснения или сомнения, пожилым людям придется позвонить по следующему номеру: 800 639 42 64.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, повышение пенсии для пожилых людей будет продолжаться до конца их шестилетнего срока. Это постепенный план для миллионов людей, которые получат чуть более 5000 песо к 2024 году.

Пожилые люди, у которых уже есть карта социального обеспечения, смогут использовать ее для совершения покупок, внесения депозитов, получения платежей, предоставления пластиков для осуществления переводов и других льгот.

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