Погода в Мексике на 19 апреля: высокие температуры будут преобладать, несмотря на наличие дождя

Национальная метеорологическая служба прогнозирует послеобеденную атмосферу, которая перейдет от жаркой к очень жаркой из-за того, что волна тепла сохраняется на большей части территории. Однако в результате присутствия 43-го холодного фронта на юге и юго-востоке страны ожидаются дожди. Приток влаги из Мексиканского залива также вызовет осадки в районах Коауила, Сакатекас, Агуаскальентес, Сан-Луис-Потоси, Пуэбла, Тласкала, штат Мехико, Мехико и Морелос

Мексика установит минимальные температуры до -0°C в Нижней Калифорнии, Чиуауа, Дуранго, Сакатекасе и штате Мехико. Напротив, максимумы дойдут до 45º C в Мичоакане и Герреро и до 40° C в Нижней Калифорнии, Нижняя Калифорния, Сонора, Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Чиуауила, Коауила, Дуранго, Сакатекас, Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес, Гуанахуато, Штат Мехико, Морелос, Пуэбла, Веракрус, Оахака, Чиуауа Тапас, Табаско, Кампече, Юкатан и Кинтана-Роо.

Valle de México: умеренная среда на рассвете и жаркая днем, с вероятностью ливней с периодическими проливными дождями в Мехико и штате Мехико, которые могут сопровождаться ударами электрическим током и градом.

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

В Мехико прогнозируется минимальная температура от 15 до 17° C и максимум 27 до 29° C. Для столицы штата Мехико минимальная температура от 7 до 9° C и максимум от 23 до 25° C.

Полуостров Нижняя Калифорния: переменная облачность без дождя. Холодная среда утром в горных районах Нижней Калифорнии и прохлада в остальной части региона. Во второй половине дня атмосфера будет теплой или жаркой.

Северная часть Тихого океана: Небольшая облачность днем и без осадков в регионе. Утренняя атмосфера от прохладной до умеренной и жаркой во второй половине дня.

Центральная часть Тихого океана: небо с рассеянными облаками утром, усиление облачности днем, вероятность ливней и ливней, сопровождаемых ударами электрическим током и возможным выпадением града в районах Халиско и Мичоакан. Нет условий для дождя в Наярите и Колиме. Прохладная или мягкая атмосфера утром и очень жарко днем.

Южная часть Тихого океана: небольшая облачность утром и переменная облачность днем с возможностью ливней, сопровождаемых пытками электрическим током в Чьяпасе и Оахаке, а также отдельные дожди в Герреро. Прохладная или мягкая атмосфера утром и очень жарко днем. Северный ветер от 15 до 30 км/ч с порывами от 50 до 60 км/ч в перешейке и заливе Теуантепек.

Мексиканский залив: облачное небо большую часть дня, дожди и ливни в районах Веракруса и отдельные осадки в Тамаулипасе и Табаско. Теплая атмосфера утром и тепло днем

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Полуостров Юкатан: небо с рассеянными облаками утром и переменная облачность днем, с вероятностью отдельных ливней в регионе. Теплая и очень жаркая утренняя атмосфера во второй половине дня.

Меса дель Норте: Небольшая облачность утром и облачно днем и ночью с проливными дождями в Коауиле, Сакатекасе, Агуаскальентесе и Сан-Луис-Потоси; ливни в Нуэво-Леоне и отдельные дожди в Дуранго; все это сопровождается пытками электрическим током и возможным градом. Умеренная утренняя атмосфера в большей части региона, холод и мороз в горах Дуранго. Во второй половине дня теплая или очень жаркая среда.

Центральная Меса: Облачное небо большую часть дня с проливными дождями в Тласкале, Морелосе и Пуэбле, а также ливни и ливни в Гуанахуато, Керетаро, Идальго, сопровождающиеся пытками электрическим током и возможным падением града. Прохладная утренняя атмосфера в большей части региона и холод в горных районах. Во второй половине дня теплая атмосфера.

