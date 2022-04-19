Вирус на TikTok: пара попала в аварию в Лагуна Парон и прожила минуты ужаса

Пасха стала для многих возможностью посетить новые места. Несколько национальных и иностранных туристов отправились во внутренние районы страны, чтобы узнать немного больше о чудесах Перу . Однако некоторым из них не очень повезло, и это случилось с парой, которая пережила моменты ужаса, когда упала в Лагуна Парон в Анкаше.

Эта лагуна является одной из самых важных туристических достопримечательностей региона и расположена именно в провинции Караз. Его природная красота делает его уникальным среди других чудес в этом районе.

Два туриста решили отправиться в Лагуну Парон и арендовали снаряжение для каякинга вдвоем. Помните, что эта практика - это спорт, который должен контролироваться профессионалами, и тем более в таких природных местах, как этот, чтобы избежать любого ущерба для природное наследие.

Пара туристов каталась по озеру, как вдруг плот перевернулся и оба оказались покрыты водами озера и лодка на вершине. Другие туристы, наблюдавшие за этой сценой, были в ужасе и переживали за пострадавших.

Сразу видно, что сельский житель едет на своем каяке, чтобы помочь им, как и другой местный житель на своей лодке. К счастью, им удалось спасти обоих людей, на которых был спасательный жилет.

Несколько пользователей подвергли критике эту практику внутри лагуны, поскольку она считается объектом национального наследия с 2010 года. Другие указали, что нет контроля за входом и безопасностью посетителей, а некоторые были рады, что им помогли вовремя, так как температура и глубина места экстремальные.

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

Как известно, Лагуна Парон имеет температуру 6° C. Чтобы добраться до нее, нужно пройти в среднем полтора часа, так как она находится на высоте 4 185 метров над уровнем моря и 76 метров глубиной.

ЧТО ТАКОЕ ВИРУСНОЕ ВИДЕО

Если вы не знакомы с этой концепцией, вирусное видео - это видео, которое становится популярным после того, как несколько человек делятся им и лайкают его через Интернет через социальные сети. сети, онлайн-сервисы или специализированные веб-сайты, такие как YouTube.

Причина, по которой им делятся и «нравится», заключается в том, что он вызывает ажиотаж и воздействие на тех, кто его видит или отождествляет с ситуацией, это заставляет их распространять его среди всех своих знакомых, а они, в свою очередь, в своих близких кругах и так далее, пока клип не достигнет миллионов просмотров.

Вирусное видео может иметь различный контент, от юмористического, эмоционального до даже трагического. Хотя трагический контент часто может повредить восприимчивости, именно они получают наибольшее количество репродукций и акций за короткое время.

Видео об аварии:

Два туриста хотели пережить один из самых счастливых моментов в своей жизни, но в итоге все оказалось наоборот, когда они упали в воды лагуны Парон, глубина которой составляет 76 метров. Видео: TikTok.

ЧТО ТАКОЕ ТИКТОК

Если мы введем «TikTok» в строке поиска Google, одним из основных результатов, которые не будут видны, будет определение Википедии. На этом веб-сайте указано, что эта платформа, известная как Douyin в Китае, является социальной сетью для обмена видео, принадлежащей китайской компании ByteDance.

Хотя эта социальная сеть начала набирать все большую популярность в 2019 году, во время карантина, вызванного пандемией COVID-19 в 2022 году, ее популярность резко возросла во всем мире, поскольку и взрослых, и детей привлекали не только смотреть и делиться понравившимся контентом, но и создавать его.

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