Видео: «Я не пойду к другому шаману», Ла Сегура исключила, что они занимались колдовством

Наталья Рамирес, более известная как La Segura, снова появилась в своих социальных сетях с лучшим внешним видом, несмотря на то, что у нее все еще есть некоторые проблемы со здоровьем из-за ее недавнего вмешательства по извлечению биополимеров, которые были у нее в ягодицах. Однако новость не совсем хорошая, потому что генератор контента действительно подробно рассказал, что с ней происходит в течение семи месяцев, когда после двух дней уборки в ее доме она начала чувствовать боль в спине.

Стоит упомянуть, что эти боли время от времени появлялись из-за двух выстрелов, которые она получила в позвоночник за предполагаемую расплату, с которой в то время она была романтическим партнером своего бывшего бойфренда.

«... оказалось, что боль так и не прошла, потому что у меня травма спинного мозга... потому что оказалось, что мой позвоночник в то время думал, что он воспален, а затем это было исключено, потому что на МРТ выяснилось, что мой позвоночник в порядке», - сказал Ла Сегура.

По его словам, в то время он прошел бесчисленное количество процедур, чтобы попытаться уменьшить боль и предполагаемое воспаление, которое он представил в позвоночнике, однако ничего не работало на него, поэтому через три месяца его мысли все еще были сосредоточены на боли, вызванной биополимерами, которые у него были. ягодицы.

«... Я сделал ягодичный резонанс, и очевидно, что была значительная миграция биополимеров в сторону позвоночника, поэтому мы сказали «juepucha», чтобы оперировать меня, что они забирают эту фигню из меня...», добавила валлекаукана в свои «Истории».

В начале 2022 года последователи влиятельной женщины были удивлены, когда она перенесла первое хирургическое вмешательство по извлечению опасного вещества из своего тела, но через некоторое время она показала, что перенесла вторую операцию из-за осложнений с предыдущей и через несколько месяцев после В процессе восстановления она показала, что перенесла вторую операцию из-за осложнений с предыдущей, и через несколько месяцев в процессе восстановления она показала, что перенесла вторую операцию, одурманенную препаратом.

«... лежа на кровати, потому что это нежизнеспособная боль, у меня были встречи с нейрохирургами, ортопедами, специалистом по боли, специалистом по позвоночнику, с таким количеством врачей и специалистов, сколько вы можете себе представить», - сказал генератор контента.

Но песня на этом не закончилась, потому что один из ее знакомых намекнул на возможность того, что влиятельный человек делает какую-то колдовскую работу, поэтому она заверила, что знает людей, у которых есть сердце совершать такие темные действия против других, чтобы причинить им вред.

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«Я осуждаю все это во могущественном имени Иисуса», - сказали Валлекаукана, дав понять, что она не будет присутствовать ни в какой темной или белой магии, потому что считает, что единственный, кто способен полностью исцелить ее, — это Бог или божественная справедливость.

Далее его рассказ подробно рассказал о том, каким был процесс восстановления после двух его вмешательств по извлечению биополимеров, отравления наркотиками и его визита к новому нейрохирургу.

В этой новой консультации специалист сказал La Segura, что его дискомфорт был вызван состоянием, называемым «сакроилеит», которое заключается в воспалении одного или обоих крестцово-подвздошных суставов. По этой причине валлекаукана очень озадачена, потому что в настоящее время она до сих пор не понимает, действительно ли биополимеры влияли на ее здоровье или привели к другим проблемам.

«... меня отправили к ортопеду, через два дня он проверил все триггерные точки, МРТ, но он не сказал мне, что у меня сакроилит, а ввиду мышечной слабости всего моего тела, потому что на девять лет я перестал делать терапию, он пришел к выводу, что это разрыв связки», - сказал Ла Сегура.

Учитывая диагноз, поставленный ортопедом, он снова вызвал ее на следующий день, чтобы сделать блокировку в области тела, которая была вовлечена; она присутствовала на приеме со всем неверием в случай, уверяя, что другие подобные процессы уже были выполнены, с удивлением, что на этот раз это помогло успокоить боль, которая продолжалась более семи месяцев.

«... это очень помогло мне, боль была очень нежизнеспособной, и хотя в настоящее время я не могу делать все, что делала раньше, если это помогло мне контролировать боль, я чувствую боль, но под наркозом», - заключил влиятельный человек.

Вот полное содержание La Segura :

Влиятельница подробно рассказала все, через что ей пришлось пройти в проблеме со здоровьем

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