США, Германия и Финляндия направят Украине больше военной помощи для укрепления обороны от российского вторжения

Un miembro del servicio ucraniano aprende a utilizar un arma M141 suministrada por Estados Unidos, durante unos ejercicios en el Centro Internacional de Seguridad para el Mantenimiento de la Paz, cerca de Yavoriv, en la región de Lviv, Ucrania. 4 de febrero de 2022. REUTERS/Roman Baluk

Украина получила истребители и запасные части для усиления своей авиации, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби, не уточнив, сколько, какого типа самолетов и происхождения.

«Сегодня у них в распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», - сказал пресс-секретарь. «Не вдаваясь в подробности о том, что поставляют другие страны, я бы сказал, что они получили дополнительную технику и запасные части для увеличения своего парка», - добавил он.

Он не уточнил тип самолетов, поставляемых украинской армии, которая уже несколько недель заказывает военные самолеты, но подразумевал, что они российского производства. «Другие страны, которые имеют опыт работы с этим типом самолетов, смогли помочь им иметь больше самолетов на вооружении», - сказал он, уточнив, что Соединенные Штаты, которые не хотят выглядеть воюющей страной в этой войне, облегчили отправку запасных частей на украинскую территорию, но а не самолеты.

Киев спросил у своих западных союзников МиГ-29, что его солдаты умеют летать и которыми обладают несколько восточноевропейских стран. В начале марта обсуждалась возможная передача этих российских самолетов из Польши, но Соединенные Штаты выступили против этого, опасаясь, что Россия может счесть ее слишком прямым участием НАТО в военной войне.

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby (EFE/Michael Reynolds) EFE

С другой стороны, президент США Джо Байден, как ожидается, объявит в ближайшие дни еще один пакет военной помощи для Украины такого же размера, как и объявленный на прошлой неделе 800 миллионов долларов, сообщили Reuters во вторник несколько источников, знакомых с этим вопросом.

Правительство Байдена на прошлой неделе объявило о дополнительной помощи в размере 800 миллионов долларов, включая артиллерийские системы, артиллерийские патроны, бронетранспортеры и беспилотные корабли береговой обороны, расширив объем материалов, отправляемых в Киев, за счет включения новых видов тяжелой техники.

Если пакет помощи на этой неделе будет таким большим, как ожидалось, это приведет к тому, что общая военная помощь США Украине с момента российского вторжения в феврале составит более 3 миллиардов долларов.

Европейская поддержка

Кроме того, Германия пообещала Украине, что будет финансировать прямые поставки оружия через свою промышленность, а не через Вооруженные силы, поскольку ее возможности не безграничны.

«Мы попросили немецкую оружейную промышленность рассказать нам, какой материал она может поставить в ближайшее время», - заявил министр иностранных дел Германии Олаф Шольц, который сказал Украине, что они предоставят необходимые средства для покрытия этих закупок. «Список включает противотанковое оружие, оружие ПВО, боеприпасы и те, которые могут быть использованы в артиллерийском противостоянии», - сказал он журналистам в Берлине после видеоконференции с президентом США Джо Байденом и другими лидерами G7.

El canciller alemán Olaf Scholz (REUTERS/Lisi Niesner) REUTERS

Шольц выступает за поставки такого оружия, которое украинские войска уже умеют использовать, и исключил, что основная часть этих поставок осуществляется через немецкую армию, поскольку запасы «почти исчерпаны».

Еще одним союзником Украины является Финляндия, которая во вторник объявила, что отправит ей новый пакет оружейных материалов в знак поддержки российского вторжения. Министерство обороны Финляндии подтвердило новость в своем заявлении, но предупредило, что никакой дополнительной информации о содержании или доставке не будет предоставлено. Однако было отмечено, что финские власти приняли во внимание «потребности Украины и ресурсное положение Сил обороны».

Всего через четыре дня после российского вторжения финское правительство решило отправить оружие в Украину в решении, которое Хельсинки назвал «историческим», поскольку оно нарушило принцип неэкспорта оружия в страны, находящиеся в состоянии войны.

(С информацией от AFP и EuropaPress)

Продолжайте читать: