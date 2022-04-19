США, Германия и Финляндия направят Украине больше военной помощи для укрепления обороны от российского вторжения

Украина получила истребители и запасные части для усиления своей авиации, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби, не уточнив, сколько, какого типа самолетов и происхождения.
«Сегодня у них в распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», - сказал пресс-секретарь. «Не вдаваясь в подробности о том, что поставляют другие страны, я бы сказал, что они получили дополнительную технику и запасные части для увеличения своего парка», - добавил он.
Он не уточнил тип самолетов, поставляемых украинской армии, которая уже несколько недель заказывает военные самолеты, но подразумевал, что они российского производства. «Другие страны, которые имеют опыт работы с этим типом самолетов, смогли помочь им иметь больше самолетов на вооружении», - сказал он, уточнив, что Соединенные Штаты, которые не хотят выглядеть воюющей страной в этой войне, облегчили отправку запасных частей на украинскую территорию, но а не самолеты.
Киев спросил у своих западных союзников МиГ-29, что его солдаты умеют летать и которыми обладают несколько восточноевропейских стран. В начале марта обсуждалась возможная передача этих российских самолетов из Польши, но Соединенные Штаты выступили против этого, опасаясь, что Россия может счесть ее слишком прямым участием НАТО в военной войне.
С другой стороны, президент США Джо Байден, как ожидается, объявит в ближайшие дни еще один пакет военной помощи для Украины такого же размера, как и объявленный на прошлой неделе 800 миллионов долларов, сообщили Reuters во вторник несколько источников, знакомых с этим вопросом.
Правительство Байдена на прошлой неделе объявило о дополнительной помощи в размере 800 миллионов долларов, включая артиллерийские системы, артиллерийские патроны, бронетранспортеры и беспилотные корабли береговой обороны, расширив объем материалов, отправляемых в Киев, за счет включения новых видов тяжелой техники.
Если пакет помощи на этой неделе будет таким большим, как ожидалось, это приведет к тому, что общая военная помощь США Украине с момента российского вторжения в феврале составит более 3 миллиардов долларов.
Европейская поддержка
Кроме того, Германия пообещала Украине, что будет финансировать прямые поставки оружия через свою промышленность, а не через Вооруженные силы, поскольку ее возможности не безграничны.
«Мы попросили немецкую оружейную промышленность рассказать нам, какой материал она может поставить в ближайшее время», - заявил министр иностранных дел Германии Олаф Шольц, который сказал Украине, что они предоставят необходимые средства для покрытия этих закупок. «Список включает противотанковое оружие, оружие ПВО, боеприпасы и те, которые могут быть использованы в артиллерийском противостоянии», - сказал он журналистам в Берлине после видеоконференции с президентом США Джо Байденом и другими лидерами G7.
Шольц выступает за поставки такого оружия, которое украинские войска уже умеют использовать, и исключил, что основная часть этих поставок осуществляется через немецкую армию, поскольку запасы «почти исчерпаны».
Еще одним союзником Украины является Финляндия, которая во вторник объявила, что отправит ей новый пакет оружейных материалов в знак поддержки российского вторжения. Министерство обороны Финляндии подтвердило новость в своем заявлении, но предупредило, что никакой дополнительной информации о содержании или доставке не будет предоставлено. Однако было отмечено, что финские власти приняли во внимание «потребности Украины и ресурсное положение Сил обороны».
Всего через четыре дня после российского вторжения финское правительство решило отправить оружие в Украину в решении, которое Хельсинки назвал «историческим», поскольку оно нарушило принцип неэкспорта оружия в страны, находящиеся в состоянии войны.
(С информацией от AFP и EuropaPress)
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