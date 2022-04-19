Uber больше не будет требовать от пассажиров и водителей в США носить маски на борту

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

Uber больше не будет требовать от пассажиров и водителей в Соединенных Штатах носить маски на борту, присоединившись к растущему числу крупных транспортных компаний, которые меняют свои правила.

Ускорение правил Uber произошло после того, как американские авиакомпании заявили, что больше не будут требовать от путешественников или сотрудников носить маски на внутренних и некоторых международных рейсах.

Этот шаг был сделан после постановления федерального судьи во Флориде, который отменил национальный мандат на ношение масок, закрывающих самолеты и другие виды общественного транспорта, за превышение полномочий должностных лиц здравоохранения США. Даже в условиях пандемии коронавируса.

В понедельничном решении федерального окружного судьи Кэтрин Кимбалл Мизелл в Тампе, назначенного бывшим президентом Дональдом Трампом, также говорится, что Центры по контролю и профилактике заболеваний не смогли обосновать свое решение ненадлежащим образом и не следовали надлежащим правилам.

«Помните: многие люди по-прежнему чувствуют себя в безопасности в маске из-за личных или семейных проблем со здоровьем, поэтому, пожалуйста, уважайте их предпочтения», — говорится в заявлении Uber.

FOTO DE ARCHIVO: El conductor de Uber Johan Nijman lleva una máscara protectora en su coche en el barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Tina Bellon REUTERS

В Великобритании, другом крупном рынке Uber, компания уже смягчила правила использования масок в соответствии с рекомендациями правительства.

Управление безопасности на транспорте США и Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили в понедельник, что компании больше не смогут заставлять пассажиров носить маски в общественном транспорте, хотя оба агентства рекомендовали продолжать их ношение.

Ограничения из-за пандемии коронавируса в США ослабли после снижения числа случаев заболевания с январского пика, вызванного вариантом Омикрон.

Однако недавно Нью-Йорк отложил свои планы по отмене обязательства носить маски в школах и детских садах города для детей в возрасте до 5 лет, утверждая, что число случаев COVID-19 снова растет.

(С информацией от Bloomberg)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: