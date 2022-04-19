Это Aljibe, единственный книжный магазин в Баричаре

Это первый книжный магазин в Баричаре за 314-летнюю историю. Он единственный в радиусе 100 километров. Это небольшое уютное пространство, основанное в 2019 году Алехандрой Эспинозой Урибе, дочерью Дианы. Это место, которое уступает место любому книжному прихоти, готовое сидеть, просматривать книги и разговаривать. Книжный магазин расположен на углу главного парка, где можно увидеть цветущих гуаяканов. Несмотря на то, что Баричара - небольшой муниципалитет, в нем все еще было место для такого места, и чего ему не хватало.

Концепция сайта максимально мала. Каталог основан на вкусах читателя Алехандры и питается тем, о чем люди просят. Книги не упорядочены на полках по жанрам или сюжетам, по фамилии или происхождению автора. Вот книги, чтобы полюбить другие книги, влюбиться, быть тронутым, узнать, где вы находитесь в определенный момент. Алехандра, которая является журналистом и была частью команды, стоящей за сценарием фильма «Энканто», утверждает, что это место, где можно дать волю мечтам. Он согласился поговорить с Infobae о своем опыте работы во главе книжного магазина и о том, что это пространство значило для людей.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Откуда возникла идея названия книжного магазина?

Название «Алджибе», что в переводе с арабского означает «колодец с водой», является данью уважения цистернам, которые ранее существовали в домах Баричары. Некоторые из них все еще сохранились, и когда я встретил эти роды или колодцы с пресной водой в домах, я был удивлен, что такой ресурс, как вода, был так близко, поскольку сегодня в Баричаре не хватает воды, потому что цистерны были покрыты с прибытием акведука. Для меня это идеальное представление о тех знаниях и знаниях, которые у нас были раньше, которые мы потеряли и которые сейчас кажутся необходимыми. Также по образу источника знаний, непостижимого колодца знаний и т. Д.

Почему Баричара?

Книжный магазин существует в Баричаре, потому что я живу здесь уже шесть лет. Я приехал, потому что хотел изменить свою жизнь и оказался здесь, в Сантандере.

Каково открыть книжный магазин в этой стране?

Ну, в моем конкретном случае у меня было преимущество быть автором Penguin Random House, который помог мне установить контакты с издателями; помощь моей матери в том же деле и моя способность иметь четкое представление о том, чего я хочу и как я собираюсь это делать. Это был фантастический процесс обучения, и я говорю это с пандемией. Правда в том, что в деревнях было гораздо больше книжных магазинов. Мой опыт научил меня, что в стране нет недостатка в читателях, как можно подумать, нужен доступ к книгам. Должен также сказать, что в моем случае это был очень одинокий процесс, зависящий от вас самих, и нет руководства по эксплуатации или сети поддержки, которые могли бы помочь вам на этом пути.

Как прошел прием людей через некоторое время?

Мне выпала честь и удача, что открытие и существование книжного магазина встретили теплый прием общины Баричара и что Алжибе является источником прекрасных идей в моей жизни. Я все больше чувствую, что жители деревни занимают пространство, и, с другой стороны, туристы всегда удивляются и ценят такое пространство в Баричаре.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Книжный магазин становится туристической достопримечательностью?

Да, к моему удивлению, поскольку книжный магазин предназначен для обслуживания Баричары и региона, я не ожидал, что туристы, приезжающие из мест, где есть много книжных магазинов, посетят Алжибе во время отпуска и им понравится. С другой стороны, для многих других это был первый контакт с книжным магазином, что также делает меня счастливым и, конечно, ясно показывает отсутствие книжных магазинов или отсутствие знаний об их существовании во многих частях страны.

Откуда у вас страсть к книгам?

Я выросла в доме интеллектуалов, окруженном книгами, книги для меня приравниваются к дому моего детства и моей семьи, они являются пуповиной. Я вырос великим читателем, затем изучал литературу, пишу и теперь живу в окружении книг, чтобы всегда чувствовать себя как дома.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Если однажды он больше не сможет взять на себя управление, будет ли цистерна все еще существовать?

Пока нет, Альджибе — моя дочь, и она тесно связана с моим существованием, с моим выбором в качестве книготорговца, с моей способностью воображать новые мечты для этого проекта, так что на данный момент это продолжение моего существования.

Какой вопрос не могут не задать те, кто идет в цистерну?

Думаю, самый очевидный. «Какую книгу вы посоветуете?»

А какую книгу вы рекомендуете в наши дни?

Недавно я прочитала книгу Вивиан Горник «Ожесточенные прикрепления», она мне понравилась. Как хороший роман, он способен переносить читателя в другую жизнь, а также размышлять о том, как быть писателем, тема, которая меня очаровывает.

Что-то, что я рекомендую не делать в книжном магазине

Заходите с мороженым.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe — это независимый книжный магазин и, как таковой, культурный проект. Из любой точки страны они могут заказать книги через свои социальные сети в Instagram и Facebook: @aljibelibreria

Не забудьте посетить их веб-сайт: www.aljibelibreria.com





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