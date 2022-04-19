Они сообщают об исчезновении двух несовершеннолетних после перемещения в Сьенаге, Магдалена

С прошлой пятницы, 15 апреля, поступили сообщения о массовых перемещениях в департаменте Магдалена. Ситуация вызвана столкновениями между вооруженными группами, стремящимися расширить свой территориальный контроль, в результате чего более 500 перемещенных лиц и двое несовершеннолетних пропали без вести.

Сообщество заверило, что им неизвестно местонахождение братьев Хуана Давида и Хуана Карлоса Ортиса, 13 и 16 лет соответственно. Лидер общины Сьерра-Невада-де-Санта-Марта Лербер Димас не исключает, что молодые люди были завербованы какой-то вооруженной группировкой вне закона.

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