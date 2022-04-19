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вторник 19 апрель 2022
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Россия

Они сообщают об исчезновении двух несовершеннолетних после перемещения в Сьенаге, Магдалена

Община не знает о местонахождении братьев Хуана Давида и Хуана Карлоса Ортиса, и не исключено, что они были завербованы вооруженной группой

Newsroom Infobae

19 апрель 2022

С прошлой пятницы, 15 апреля, поступили сообщения о массовых перемещениях в департаменте Магдалена. Ситуация вызвана столкновениями между вооруженными группами, стремящимися расширить свой территориальный контроль, в результате чего более 500 перемещенных лиц и двое несовершеннолетних пропали без вести.

Сообщество заверило, что им неизвестно местонахождение братьев Хуана Давида и Хуана Карлоса Ортиса, 13 и 16 лет соответственно. Лидер общины Сьерра-Невада-де-Санта-Марта Лербер Димас не исключает, что молодые люди были завербованы какой-то вооруженной группировкой вне закона.

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