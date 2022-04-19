Они сообщают об убийстве женщины Йолимы Перес, бывшего комбатанта бывшей ФАРК и подписавшей мирное соглашение

Демобилизованный член FARC в процессе восстановления в должности в департаменте Мета Е, идентифицированный как Йолима Перес, был найден мертвым в своем доме, согласно тому, что сообщил президент Партии общин Родриго Лондоньо.
Лидер осудил насилие в отношении женщин, подписавших мирное соглашение между бывшей партизанской организацией и колумбийским государством в 2016 году:
Кроме того, Национальная корпорация общей реинтеграции добавила, что бывшая комбатантка, 34 года, подписала соглашение, находилась в процессе восстановления в должности и «была найдена мертвой в своем доме сегодня на рассвете» в городе Месетас.
Корпорация подчеркнула, что жертва разрабатывает продуктивный проект, а также проводит академическую и производственную подготовку, с тем чтобы внести вклад в жизнь общества из гражданской жизни:
Йолима Перес сформировала одну из женских организаций «Chocolate entre amigas» и контролировала выполнение мирного соглашения, подписанного правительством Колумбии и FARC в 2016 году через Управление по надзору за женщинами, состоящее из женщин-лидеров и общественных деятелей.
Согласно опубликованному заявлению, корпорация подчеркнула, что «этот случай является свидетельством необходимости всеобъемлющего осуществления Мирного соглашения с гендерным, территориальным, этническим и дифференцированным подходом, который позволяет нам строить мир на основе социальной справедливости».
В этом контексте Специальная юрисдикция мира (JEP) заявила в марте прошлого года, что с момента подписания мирного соглашения было убито 306 демобилизованных лиц, в том числе 10 женщин, включая женщину из числа коренного населения из департамента Каука (юго-запад).
Этот лондоньо опубликовал в своем аккаунте в Twitter:
Больше случаев насилия в отношении женщин: в Барранкилье во время Страстной пятницы погибли две женщины
За последние сутки в Барранкилье две женщины были жестоко убиты, что вызвало беспокойство и негодование жителей города.
Первый случай заболевания был зарегистрирован утром, когда в деревне Ла-Плайя община обнаружила безжизненное тело 30-летней женщины, идентифицированной как Альбанис дель Кармен Баес.
Согласно предварительному сообщению властей, жители погибшего заявили, что женщина сильно поссорилась со своим романтическим партнером, который, по всей видимости, взял нож и напал на женщину, пока она не покончила с собой. Хотя в итоге женщина была переведена в медицинский центр, где медицинские работники подтвердили ее смерть.
Женщина была родом из Маракайбо, штат Сулия в Венесуэле, и романтический партнер, который будет нести ответственность за ее смерть, был опознан как Хосе Антонио Мартинес Вилория, 44 года, уроженец Синселехо, Сукре. По данным местных СМИ, дискуссия состоялась из-за того, что женщина отправила своих пятерых детей к биологическому отцу; дети в возрасте 2, 4, 6, 8 и 12 лет остались без матери.
Через несколько часов в столичном районе Барранкилья женщина была убита из огнестрельного оружия. События произошли в районе Альтос-де-Белен, где они нашли жертву, которую опознали как Аврору Санчес Бауза, 34 года.
Власти заявили, что в данном случае женщина была перехвачена вооруженными мужчинами на мотоцикле, которые выстрелили в нее пять раз. По словам свидетелей, Санчес был одет в черный свитер, синие джинсы и небольшую розовую сумку. После нападения женщина осталась с изуродованным лицом на лице от пулевых ранений.
На данный момент в этом году в департаменте Атлантико было зарегистрировано шесть случаев убийства женщин. В конце марта в районе Лас Америкас поступило сообщение о смерти Ясли Каролины Ортеги Бастиды, которая также была зарезана своим романтическим партнером после драки. За это убийство женщины поймали Уильяма Эрнандо Молина Сото, романтического партнера жертвы.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: