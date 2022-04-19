Они сообщают об убийстве женщины Йолимы Перес, бывшего комбатанта бывшей ФАРК и подписавшей мирное соглашение

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Демобилизованный член FARC в процессе восстановления в должности в департаменте Мета Е, идентифицированный как Йолима Перес, был найден мертвым в своем доме, согласно тому, что сообщил президент Партии общин Родриго Лондоньо.

Лидер осудил насилие в отношении женщин, подписавших мирное соглашение между бывшей партизанской организацией и колумбийским государством в 2016 году:

Кроме того, Национальная корпорация общей реинтеграции добавила, что бывшая комбатантка, 34 года, подписала соглашение, находилась в процессе восстановления в должности и «была найдена мертвой в своем доме сегодня на рассвете» в городе Месетас.

Корпорация подчеркнула, что жертва разрабатывает продуктивный проект, а также проводит академическую и производственную подготовку, с тем чтобы внести вклад в жизнь общества из гражданской жизни:

Йолима Перес сформировала одну из женских организаций «Chocolate entre amigas» и контролировала выполнение мирного соглашения, подписанного правительством Колумбии и FARC в 2016 году через Управление по надзору за женщинами, состоящее из женщин-лидеров и общественных деятелей.

Согласно опубликованному заявлению, корпорация подчеркнула, что «этот случай является свидетельством необходимости всеобъемлющего осуществления Мирного соглашения с гендерным, территориальным, этническим и дифференцированным подходом, который позволяет нам строить мир на основе социальной справедливости».

В этом контексте Специальная юрисдикция мира (JEP) заявила в марте прошлого года, что с момента подписания мирного соглашения было убито 306 демобилизованных лиц, в том числе 10 женщин, включая женщину из числа коренного населения из департамента Каука (юго-запад).

Этот лондоньо опубликовал в своем аккаунте в Twitter:





Больше случаев насилия в отношении женщин: в Барранкилье во время Страстной пятницы погибли две женщины

За последние сутки в Барранкилье две женщины были жестоко убиты, что вызвало беспокойство и негодование жителей города.

Первый случай заболевания был зарегистрирован утром, когда в деревне Ла-Плайя община обнаружила безжизненное тело 30-летней женщины, идентифицированной как Альбанис дель Кармен Баес.

Согласно предварительному сообщению властей, жители погибшего заявили, что женщина сильно поссорилась со своим романтическим партнером, который, по всей видимости, взял нож и напал на женщину, пока она не покончила с собой. Хотя в итоге женщина была переведена в медицинский центр, где медицинские работники подтвердили ее смерть.

Женщина была родом из Маракайбо, штат Сулия в Венесуэле, и романтический партнер, который будет нести ответственность за ее смерть, был опознан как Хосе Антонио Мартинес Вилория, 44 года, уроженец Синселехо, Сукре. По данным местных СМИ, дискуссия состоялась из-за того, что женщина отправила своих пятерых детей к биологическому отцу; дети в возрасте 2, 4, 6, 8 и 12 лет остались без матери.

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A. EFE

Через несколько часов в столичном районе Барранкилья женщина была убита из огнестрельного оружия. События произошли в районе Альтос-де-Белен, где они нашли жертву, которую опознали как Аврору Санчес Бауза, 34 года.

Власти заявили, что в данном случае женщина была перехвачена вооруженными мужчинами на мотоцикле, которые выстрелили в нее пять раз. По словам свидетелей, Санчес был одет в черный свитер, синие джинсы и небольшую розовую сумку. После нападения женщина осталась с изуродованным лицом на лице от пулевых ранений.

На данный момент в этом году в департаменте Атлантико было зарегистрировано шесть случаев убийства женщин. В конце марта в районе Лас Америкас поступило сообщение о смерти Ясли Каролины Ортеги Бастиды, которая также была зарезана своим романтическим партнером после драки. За это убийство женщины поймали Уильяма Эрнандо Молина Сото, романтического партнера жертвы.





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