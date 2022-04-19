«Они выглядят полностью побежденными»: так Нороня издевался над лидерами Va por México

CAMPECHE, CAMPECHE, 15SEPTIEMBRE2021.- Layda Sansores San Román tomó protesta como gobernadora constitucional de Campeche en el Congreso del Estado, luego de esto se dirigió a la Plaza de República en donde expresó que "Campeche formará parte de la cuarta transformación, primero los pobres, y lo mejor para los pobres”, además añadió que “apostaremos fundamentalmente por lo que es nuestra vocación de mar, de campo, de turismo, salud para todos como un derecho prioritario; educación, combatiremos la violencia contra las mujeres, salarios dignos para los policías, y los abogados de oficio serán los mejores y los mejor pagados, serán motivo de orgullo y dignidad para defender a los más humildes y a los indígenas”. Como invitados acudieron Mario Delgado, presidente de Morena; Marcela Muñoz Martínez; ex directora de seguridad pública de la alcaldía Álvaro Obregón, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otros. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Реакция после голосования за реформу электроэнергетики в Палате депутатов продолжает появляться в этот понедельник, 18 апреля, как и в случае с федеральным депутатом Лейбористской партии (PT) Херардо Фернандесом Нороньей, который иронизировал ситуацию.

И дело в том, что, несмотря на то, что оппозиция заявила, что она выиграла дебаты в прошлое воскресенье, 17 апреля, петиста высмеяла выражение, которое было у всех лидеров коалиции Va Мексикой (PAN, PRI и PRD) во время пресс-конференции, которая состоялась в этот понедельник.

«Они выглядят полными, полностью побежденными», - были слова, над которыми издевались законодатели Марко Кортеса, лидера Партии национального действия (PAN), Алехандро Морено, лидера Институционно-революционной партии (PRI) и Хесуса Самбрано, лидера Партии демократической революции (PRD).

Однако его точка зрения на этом не остановилась, так как он продолжил свою сатиру и назвал паниста Нарко Кортесом, PRI — Альгрито Морено и Перредиста — Хесусом Ортерой.

El polémico diputado se burló de los líderes de la oposición (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Фотография, над которой издевался федеральный депутат, была сделана во время пресс-конференции, предложенной парламентской коалицией Va por México, где они объявили, что отказались от сессии, на которой реформа Закон о горнодобывающей промышленности, который AMLO отправил в понедельник.

На этом мероприятии депутат ПАН Сесилия Патрон указала, что три парламентские группы решили не участвовать в обсуждении, поскольку Движение национального возрождения (Морена) и его союзники не позволили провести углубленное обсуждение.

Он также указал, что, с его точки зрения, это была инициатива, которая заплатила только риторике федерального правительства, потому что литий уже принадлежит мексиканскому государству.

PAN, PRI y PRD ofrecieron conferencia de prensa (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

Между тем Хорхе Ромеро Эррера, координатор скамейки PAN в Сан-Ласаро, выразил свое недовольство выступлением вишневой партии, так как обвинил, что это месть, потому что в минувшее воскресенье Electric Reform не была одобрена.

Однако в то время он объявил, что в ближайшие несколько дней коалиция представит предложение, чтобы дать им больше времени для оценки предложения; однако этого не произошло.

«Правящая партия не превзошла свое вчерашнее поражение в голосовании #ReformaEléctrica, поэтому она дает шанс с #LeyMinera. #VaXMéxico подаст приостанавливающее ходатайство против инициативы, чтобы успеть ее оценить», - написал Ромеро в своем официальном аккаунте в Twitter.

Se aprobó la Reforma a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian) REUTERS

Как уже упоминалось, действия оппозиции не могли быть осуществлены, потому что предложение AMLO было быстро одобрено на пленарном заседании нижней палаты, когда оно достигло простого большинства.

При 298 голосах за, 197 воздержавшихся и ноль против, мексиканское государство будет обладать уникальными возможностями разведки, разработки, индустриализации и комплексного использования лития.

Теперь, когда законодательный процесс продолжается, Палата депутатов обсудит зарезервированные статьи, а затем они будут направлены в Сенат Республики для ратификации этой инициативы проектом указа.

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