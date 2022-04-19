«Они не преодолели свое поражение»: депутаты от ПАН осудили скорость голосования по Закону AMLO о добыче полезных ископаемых

Хорхе Ромеро Эррера, координатор коллегии Партии национального действия (PAN) в Палате депутатов, выступил против парламентских групп Четвертой трансформации за утверждение Закон о добыче полезных ископаемых без обсуждения.
До того, как инициатива президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) была одобрена, PAN в сопровождении лидеров Институционно-революционной (PRI) и Демократической революции (PRD) пояснила, что они будут голосовать при воздержании, соответственно, из-за того, как протекает законодательный процесс. представлен.
В том же духе паниста отметил, что акция была своего рода реваншем со стороны «правящей партии», потому что накануне они не получили голосов, необходимых для принятия реформы электроэнергетики.
В дополнение к вышесказанному он осудил, что Морена, Лейбористская партия (ПТ) и Партия зеленых экологов Мексики (ПВЭМ) не хотят полностью разделять это мнение с остальными членами законодательного органа LXV.
«Они не хотели сообщать нам об этом мнении, и, независимо от его содержания и содержания, они ошибаются, если думают, что в оппозиции мы собираемся ответить на прихоть, прихоть и время, которое они хотят, поэтому для начала», - сказал паниста СМИ.
Между тем, во время пленарного заседания и во время обсуждения поправок к Закону о добыче полезных ископаемых законодатель Ануар Роберто Азар Фигероа отметил, что с точки зрения бело-голубой партии необходимо поддерживать волю одного человека — президента Республики.
Кроме того, во время своего выступления он постановил, что мексиканский президент якобы дал понять, что если он не может «выиграть» в законодательной сфере, он хочет «вырвать» ее.
Наконец, он призвал законодателей 4Q не действовать как фанатики, а утверждать свою роль народных представителей, какой они являются.
Еще одним критиком ситуации стал вице-президент совета директоров Палаты депутатов Сантьяго Крил, который поставил под сомнение разницу между реформой электроэнергетики и законом о горнодобывающей промышленности.
Он указал, что в первом случае это обсуждение заняло более семи месяцев; хотя поправки этого дня не были представлены на пленарном заседании или 24 часа, поэтому он указал, что они будут изменениями без какого-либо анализа.
Наконец, он указал, что дебаты в Конгрессе Союза всегда должны проходить через процесс дебатов и этапов самостоятельно; однако он повторил, что это невозможно, поскольку «Морена не хотела дебатов».
«С реформой электроэнергетики прошло более 7 месяцев анализа, и MORENA не хотела обсуждать. Теперь они хотят в ускоренном порядке утвердить правовую реформу без какого-либо анализа. Любые дебаты должны требовать изучения и соответствовать законодательным этапам»
Наконец, Сесилия Патрон, генеральный секретарь PAN, напомнила, что три оппозиционные парламентские группы решили не участвовать в обсуждении, потому что Движение национального возрождения (Морена) и его союзники не допускали углубленного обсуждения.
Он также указал, что, с его точки зрения, это была инициатива, которая заплатила только риторике федерального правительства, потому что литий уже принадлежит мексиканскому государству.
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