«Они не преодолели свое поражение»: депутаты от ПАН осудили скорость голосования по Закону AMLO о добыче полезных ископаемых

Хорхе Ромеро Эррера, координатор коллегии Партии национального действия (PAN) в Палате депутатов, выступил против парламентских групп Четвертой трансформации за утверждение Закон о добыче полезных ископаемых без обсуждения.

До того, как инициатива президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) была одобрена, PAN в сопровождении лидеров Институционно-революционной (PRI) и Демократической революции (PRD) пояснила, что они будут голосовать при воздержании, соответственно, из-за того, как протекает законодательный процесс. представлен.

В том же духе паниста отметил, что акция была своего рода реваншем со стороны «правящей партии», потому что накануне они не получили голосов, необходимых для принятия реформы электроэнергетики.

La oposición celebró que pasó la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

В дополнение к вышесказанному он осудил, что Морена, Лейбористская партия (ПТ) и Партия зеленых экологов Мексики (ПВЭМ) не хотят полностью разделять это мнение с остальными членами законодательного органа LXV.

«Они не хотели сообщать нам об этом мнении, и, независимо от его содержания и содержания, они ошибаются, если думают, что в оппозиции мы собираемся ответить на прихоть, прихоть и время, которое они хотят, поэтому для начала», - сказал паниста СМИ.

AMLO mandó una propuesta para modificaciones a la Ley Minera (Foto: Facebook/Miguel Torruco Garza/Presidencia/Cuartoscuro.com)

Между тем, во время пленарного заседания и во время обсуждения поправок к Закону о добыче полезных ископаемых законодатель Ануар Роберто Азар Фигероа отметил, что с точки зрения бело-голубой партии необходимо поддерживать волю одного человека — президента Республики.

Кроме того, во время своего выступления он постановил, что мексиканский президент якобы дал понять, что если он не может «выиграть» в законодательной сфере, он хочет «вырвать» ее.

Наконец, он призвал законодателей 4Q не действовать как фанатики, а утверждать свою роль народных представителей, какой они являются.

Santiago Creel también cuestionó las modificaciones a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Еще одним критиком ситуации стал вице-президент совета директоров Палаты депутатов Сантьяго Крил, который поставил под сомнение разницу между реформой электроэнергетики и законом о горнодобывающей промышленности.

Он указал, что в первом случае это обсуждение заняло более семи месяцев; хотя поправки этого дня не были представлены на пленарном заседании или 24 часа, поэтому он указал, что они будут изменениями без какого-либо анализа.

Наконец, он указал, что дебаты в Конгрессе Союза всегда должны проходить через процесс дебатов и этапов самостоятельно; однако он повторил, что это невозможно, поскольку «Морена не хотела дебатов».

«С реформой электроэнергетики прошло более 7 месяцев анализа, и MORENA не хотела обсуждать. Теперь они хотят в ускоренном порядке утвердить правовую реформу без какого-либо анализа. Любые дебаты должны требовать изучения и соответствовать законодательным этапам»

La oposición cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Eléctrica (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

Наконец, Сесилия Патрон, генеральный секретарь PAN, напомнила, что три оппозиционные парламентские группы решили не участвовать в обсуждении, потому что Движение национального возрождения (Морена) и его союзники не допускали углубленного обсуждения.

Он также указал, что, с его точки зрения, это была инициатива, которая заплатила только риторике федерального правительства, потому что литий уже принадлежит мексиканскому государству.

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