США обязались больше не испытывать противоспутниковые ракеты

U.S. Vice President Kamala Harris departs from Vandenberg Space Force Base in Lompoc, California, U.S. April 18, 2022. REUTERS/Mike Blake

Соединенные Штаты обязались в понедельник больше не испытывать противоспутниковые ракеты и призвали другие страны последовать их примеру после критики таких испытаний, которые Россия и Китай начали в последние годы.

Объявление, сделанное вице-президентом США Камалой Харрис, делает Соединенные Штаты первой страной в мире, запретившей такие испытания, которые несколько держав до сих пор провели для уничтожения собственных спутников и устройств в космосе.

«Эти испытания безрассудны и безответственны, и они ставят под угрозу многие вещи, которые мы делаем в космосе», — заявил Харрис во время посещения космической базы Ванденберг в Калифорнии.

«Мы будем работать с другими странами, чтобы превратить это в новый международный стандарт ответственного поведения в космосе», — добавил вице-президент.

Таким образом, Соединенные Штаты пытаются противопоставить России, которая в ноябре прошлого года при испытаниях противоспутниковой ракеты произвела «опасные отходы», которые подвергают Международную космическую станцию (МКС) «риску», после чего НАТО осудила.

Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg

По данным космического командования США, российские испытания породили более 1600 фрагментов мусора, которые «теперь будут вращаться вокруг Земли в течение многих лет или даже десятилетий», сказал Харрис.

По оценкам Пентагона, еще 2800 единиц мусора образовались в результате другого испытания противоспутниковой ракеты, которое Китай провел 15 лет назад с целью уничтожения старого метеорологического спутника, добавил вице-президент.

Россия, Китай, Индия и США — это четыре страны в мире, которые до сих пор уничтожили свои собственные спутники в ходе испытаний такого типа.

Последний случай, осуществленный Соединенными Штатами, произошел в 2008 году, когда они запустили тактическую ракету по американскому спутнику-шпиону, который стремился на Землю и токсичные газы которого могли нанести ущерб населению.

Правительство США подчеркнуло, что эти риски для населения Земли отличают свои испытания от испытаний Китая и России, которых оно обвиняет в разработке таких технологий для сдерживания прогресса Америки в космосе и, возможно, для уничтожения американских спутников в будущем.

«Кусок космического мусора размером с баскетбольный мяч, летящий со скоростью тысячи миль в час, может уничтожить спутник. Даже отходы размером с песчинку могут нанести серьезный ущерб», — подчеркнул Харрис в понедельник.

В 2019 году Соединенные Штаты создали командование Пентагона, занимающееся космическими операциями по противодействию силе Китая и России в этой области, которую все больше и больше экспертов рассматривают как поле битвы между великими державами.

(С информацией из EFE)

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