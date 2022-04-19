Вооруженные силы Украины заявили, что Россия пытается получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями

Вооруженные силы Украины заявили во вторник, что российские войска пытаются получить «полный контроль» над Донецкой и Луганской областями на востоке страны, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Москва начала широкомасштабное наступление на Донбассе.
«Российский противник пытается продолжить наступательные операции в Восточной оперативной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также сохранить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом», — говорится в сообщении Генштаба украинской армии.
«Основные усилия противника сосредоточены на том, чтобы сломать оборону украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также получить полный контроль над городом Мариуполь», — подчеркнул он в сообщении на своем официальном аккаунте в Facebook.
Он также подчеркнул, что «ракетные удары и бомбардировки гражданских объектов по всей Украине не прекращаются» и указал на «эскалацию» этих атак на западе страны в понедельник, когда был атакован город Львов.
Вооруженные силы Украины также отметили, что Москва «продолжает отправлять вооружение и военную технику в Украину из центральных и восточных регионов России». «Вместе с боевыми подразделениями передвигайтесь вспомогательными подразделениями», — сказали они. В этой связи они заверили, что российские войска «развертывают логистические центры и создают полевые базы для ремонта и восстановления поврежденного оборудования».
С другой стороны, они уточнили, что «российский противник продолжает частично блокировать город Харьков», и добавили, что «в районе Изюма российский противник проводит наступательные операции на западном берегу реки Северский Донец».
Украина также осудила, что Беларусь «продолжает использовать и покидать свою территорию для бомбардировок украинской территории и для целей распознавания объектов на украинской территории». «Мы верим в Вооруженные силы Украины. Давайте победим вместе. Слава Украине», - заклепал он.
Зеленский заявил в понедельник, что «российские войска начали битву за Донбасс, которую они так долго готовили». «Значительное количество российских сил сосредоточено на том наступлении», - добавил он.
«Неважно, сколько российских военных привезут в этот район. Мы продолжим бороться и защищаться. Мы будем продолжать делать это каждый день. Мы не собираемся сдаваться или отказываться от всего, что является украинским, но нам тоже не нужно ничего, что не наше», - сказал он.
(С информацией от Europa Press)
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