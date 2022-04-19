Вооруженные силы Украины заявили, что Россия пытается получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Вооруженные силы Украины заявили во вторник, что российские войска пытаются получить «полный контроль» над Донецкой и Луганской областями на востоке страны, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Москва начала широкомасштабное наступление на Донбассе.

«Российский противник пытается продолжить наступательные операции в Восточной оперативной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также сохранить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом», — говорится в сообщении Генштаба украинской армии.

«Основные усилия противника сосредоточены на том, чтобы сломать оборону украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также получить полный контроль над городом Мариуполь», — подчеркнул он в сообщении на своем официальном аккаунте в Facebook.

Он также подчеркнул, что «ракетные удары и бомбардировки гражданских объектов по всей Украине не прекращаются» и указал на «эскалацию» этих атак на западе страны в понедельник, когда был атакован город Львов.

Вооруженные силы Украины также отметили, что Москва «продолжает отправлять вооружение и военную технику в Украину из центральных и восточных регионов России». «Вместе с боевыми подразделениями передвигайтесь вспомогательными подразделениями», — сказали они. В этой связи они заверили, что российские войска «развертывают логистические центры и создают полевые базы для ремонта и восстановления поврежденного оборудования».

С другой стороны, они уточнили, что «российский противник продолжает частично блокировать город Харьков», и добавили, что «в районе Изюма российский противник проводит наступательные операции на западном берегу реки Северский Донец».

Trabajadores de emergencia trasladan un cuerpo depués de los bombardeos rusos en Kharkiv REUTERS

Украина также осудила, что Беларусь «продолжает использовать и покидать свою территорию для бомбардировок украинской территории и для целей распознавания объектов на украинской территории». «Мы верим в Вооруженные силы Украины. Давайте победим вместе. Слава Украине», - заклепал он.

Зеленский заявил в понедельник, что «российские войска начали битву за Донбасс, которую они так долго готовили». «Значительное количество российских сил сосредоточено на том наступлении», - добавил он.

«Неважно, сколько российских военных привезут в этот район. Мы продолжим бороться и защищаться. Мы будем продолжать делать это каждый день. Мы не собираемся сдаваться или отказываться от всего, что является украинским, но нам тоже не нужно ничего, что не наше», - сказал он.

(С информацией от Europa Press)

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