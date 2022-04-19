Время, когда Марибель Гуардия не позволила Андресу Гарсии попасть в тюрьму: «Я собиралась убить режиссера»

Марибель Гуардия и Андрес Гарсия связывают давние дружеские отношения, однако эта связь возникла недавно поставил под сомнение, потому что актер заверил, что какое-то время было трудно работать с актрисой Corona de lágrimas 2.

Пару недель назад Гарсия сказал Sale the Sun, что не все было медом на хлопьях с его партнером.

«У нее было другое представление о том, что такое этот кинобизнес, и у нас была пара дискуссий, потому что я уже знал больше, чем она, она уже сняла 20 или 30 фильмов, уже срежиссировала 4 или 5 и спродюсировала семь или восемь, так что, очевидно, она знала больше (...) Она была очень красивой, красивой и все еще красивой, но вы не можете позволить красавцам и красивым делать то, что они хотят в фильме, верно? — сказал он.

Именно поэтому по этому случаю Марибель Гуардия не только воспользовалась возможностью рассказать о заявлениях Андреса, но и рассказала, насколько милыми были ее отношения с актером «Привилегии любви» до такой степени, что она когда-то помешала художнику совершить убийство.

Maribel Guardia tiene una amplia trayectoria (Foto: Cuartoscuro) Miguel Dimayuga | Miguel Dimayuga

В интервью для TVyNovelas актриса таких сериалов, как «Счастливая семья», «Девушка моего сердца» или «Итальянка выходит замуж», сказала, что не считает себя проблемным человеком, и подчеркнула, что ее общение с Гарсией всегда было очень сердечным.

«У меня никогда не было разницы ни с ним, ни с кем-либо еще, я не конфликтовал, наоборот, всякий раз, когда мы работали вместе, он был джентльменом», - начал он.

В связи с этим Марибель Гуардия сказала, что однажды, когда они оба находились в постановке трех неровных пар, она вмешалась, чтобы ее подруга не совершила преступления.

«На самом деле, как только мы были в спектакле, он достал пистолет, он собирался убить режиссера! , но мне мешало. Да, я сошла с ума и сказала: «Андрес!» , и он ответил, что только я позволяю мне говорить ему вещи, что я единственный, и истина всегда была божественной со мной», - сказал он.

El actor dijo cosas negativas de Maribel (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Марибель также сказала, что очень ценит Андреса Гарсиа и признала, что он выглядит очень привлекательным мужчиной.

«Я очень люблю его и уважаю его, Андрес был самым красивым мужчиной в Мексике и с той улыбкой, которая говорит то, что он хочет, это не имеет значения», - сказал он.

Что касается утверждений, в которых ее заклеймили как противоречивые, известная женщина углубилась в то, что это невозможно, поскольку, когда кто-то начинает свою художественную карьеру, у него не может быть такого отношения.

La actriz dijo que no era conflictiva (Foto: EFE/Maribel Guardia)

«Это правильно (я хорошо лажу со всеми) и тем более в то время, когда я только начинал, потому что с годами ты делаешь себе имя, ты знаешь людей и у тебя есть возможность высказать свое мнение, но когда начинаешь карьеру, ты даже не можешь открыть рот», - сказал он.

Марибель Гуардия не исключила, что заявления Гарсии оставили ее ошеломленной, но она расставила приоритеты в том, сколько времени им потребовалось, чтобы узнать друг друга.

«Правда в том, что я был удивлен, что он сказал это, но мне все равно, потому что я очень люблю его и знаю, что, хотя у него есть свой характер, он хороший, великолепный человек, и у меня есть прекрасные воспоминания о нем», - сказал он.

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