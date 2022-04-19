Реакция пассажиров в США на уведомление о приостановке обязательного использования масок в самолетах

Пилот самолета информирует пассажиров о мерах, принятых правительством США по необязательному использованию масок в аэропортах или самолетах

Группа пассажиров, находившихся на борту самолета в США, была проинформирована пилотом о недавно принятой федеральным судьей из этой страны мере, в которой исключено обязательное использование маски для предотвращения заражения COVID-19 как в аэропортах, так и в салонах самолетов.

«Правительство Байдена объявляет, что администрация транспортной безопасности больше не вводит обязательное использование масок во всех аэропортах США или на самолетах», - сказал всем присутствующим капитан самолета.

Сразу же реакция не заставила себя долго ждать, и пассажиры начали праздновать аплодисментами и праздничными криками. Среди шума вы слышите, как человек восклицает: «Наконец-то!» , в то время как некоторые снимают маску в салоне, а другие оставляют ее включенной.

Федеральный судья во Флориде отменил национальный мандат на ношение масок, закрывающих самолеты и другие виды общественного транспорта, за превышение полномочий должностных лиц здравоохранения США, в том числе во время пандемии коронавируса.

В понедельничном решении федерального окружного судьи Кэтрин Кимбалл Мизелл в Тампе, назначенного бывшим президентом Дональдом Трампом, также говорится, что Центры по контролю и профилактике заболеваний не смогли обосновать свое решение ненадлежащим образом и не следовали надлежащим правилам.

В своем 59-страничном постановлении Мизелле сказала, что единственным средством правовой защиты является полное переопределение правила, потому что было бы невозможно покончить с ним для ограниченной группы людей, которые выступили против него в иске.

«Поскольку наша система не позволяет агентствам действовать незаконно, даже в погоне за желаемыми целями, суд объявляет это незаконным и аннулирует мандат на маску», - написал он.

Республиканский губернатор штата Флорида Рон ДеСантис отпраздновал этот шаг постом в своих социальных сетях.

«Приятно видеть, что федеральный судья во Флориде соблюдает закон и отклоняет законопроект Байдена об обязательном ношении масок при транспортировке. И сотрудники авиакомпании, и пассажиры заслуживают прекращения этого несчастья», - заявил губернатор через свой аккаунт в Twitter.

CDC недавно продлил мандат маски, срок действия которого истек в понедельник, до 3 мая, чтобы предоставить больше времени для изучения субварианта коронавируса omicron BA.2, который в настоящее время является причиной подавляющего большинства случаев заболевания в США.

Требование о масках для путешественников было предметом многомесячного лоббирования авиакомпаниями, которые пытались положить этому конец. Перевозчики утверждали, что эффективные воздушные фильтры на современных самолетах делают передачу вируса во время полета очень маловероятной. Республиканцы в Конгрессе также боролись за прекращение мандата.

На прошлой неделе правительство президента Джо Байдена продлило на две недели действие национального порядка, который требует ношения маски в общественном транспорте при одновременном мониторинге роста случаев COVID-19.

Когда Управление транспортной безопасности США (TSA), которое отвечает за обеспечение соблюдения заказа на самолеты, автобусы, поезда и их соответствующие терминалы, продлило это требование в прошлом месяце, оно заявило, что CDC надеется разработать более гибкую стратегию для замены заказа. национальный.

Порядок ношения маски является наиболее заметным пережитком ограничений по борьбе с пандемией и, возможно, самым спорным. Недавнее увеличение числа оскорбительных и иногда насильственных инцидентов в самолетах объясняется спорами по поводу использования масок.

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