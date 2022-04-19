По оценкам МВФ, российская экономика сократится на 8,5 процента в 2022 году, а экономика Украины — на 35 процентов.

FILE PHOTO: Customers queue in IKEA store, in Moscow, Russia, March 3, 2022. REUTERS/Staff/File Photo

Согласно последним экономическим прогнозам МВФ, опубликованным во вторник, валовой внутренний продукт (ВВП) России, находящийся под серьезными санкциями с начала вторжения в конце февраля, сократится на 8,5% в этом году, а Украина — на 35%.

Эти цифры представляют соответственно 11,3 и 38,5 процентных пункта меньше, чем в январских прогнозах, которые дали России рост на 2,8% и Украине на 3,5% в 2022 году.

МВФ подчеркивает неопределенность в отношении прогнозов по Украине, поскольку «невозможно получить точные данные об ущербе, нанесенном экономике». Но перед лицом огромного ущерба инфраструктуре и миллионов перемещенных лиц организация предупреждает, что сокращение будет «очень сильным».

«Даже если война закончится в ближайшее время, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан сильно затруднят экономическую деятельность в течение многих лет», - предупреждают авторы доклада.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina cerca de un edificio residencial destruido durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariúpol, Ucrania. 17 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Что касается России, то «торговые и финансовые санкции, включая исключение некоторых российских банков из международной платежной системы Swift и запрет доступа к активам центральных банков, окажут серьезное влияние на российскую экономику», - говорят они.

После падения на 60% рубль вернулся к уровням, близким к уровням до вторжения.

Но уход иностранных компаний из России затрагивает многие отрасли, такие как аэронавтика и воздушный транспорт, финансы, IT-сектор и сельское хозяйство.

«Таким образом, перспективы остаются мрачными», — оценивает МВФ.

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo REUTERS

Кроме того, потеря доверия инвесторов приведет к значительному сокращению частных инвестиций и потребления, которые могут быть «частично компенсированы бюджетными расходами».

В результате Фонд прогнозирует резкое сокращение российской экономики в 2022 году и дальнейшее снижение ВВП примерно на 2,3% в 2023 году.

МВФ предупреждает, что последствия могут быть сильнее, если некоторые экономики, такие как экономика Германии, «отключатся» от российской энергетики. Германия импортирует большое количество российского газа, угля и нефти.

Институт не делает прогнозов на 2023 год для Украины, учитывая степень неопределенности.

(С информацией от AFP)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



