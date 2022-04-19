IAPA осудила постоянные угрозы в адрес журналистов в Венесуэле

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Межамериканская ассоциация прессы (IAPA) заявила во вторник, что в последние шесть месяцев в Венесуэле постоянно происходят рейды, угрозы и преследования журналистов, расследующих случаи коррупции со стороны высокопоставленных должностных лиц режима Чависты.

МАП указала в своем промежуточном докладе, который должен быть утвержден на совещании в середине года, которое началось сегодня, что случаи физического насилия, угроз и нападений на журналистов, освещавших региональные и местные выборы в ноябре прошлого года, также были добавлены полицейскими и военными властями, военизированных групп и организованных правительством».

«Конфискация объектов «Эль-Насьональ» произошла с наглостью судебной системы, которая не имеет независимости от исполнительной власти. Судьи следуют прямым указаниям Диосдадо Кабельо, проходя любую юридическую процедуру», — заявили в организации.

Он также отметил, что уголовный иск против венесуэльских СМИ так и не дошел до приговора и был прекращен на согласительном слушании, но «меры предосторожности продолжаются через пять лет».

«Гражданский процесс, который привел к присуждению компенсации в размере 13 миллионов долларов, был проведен без уголовного приговора или обоснования невероятной окончательной суммы», - добавил он.

Periodistas en la sala de prensa del periódico El Nacional de Venezuela (REUTERS/Manaure Quintero/Archivo) REUTERS

В МАП заявили, что действия армии, которые захватили объекты с «длинным оружием и выселили всех рабочих, были осуществлены без каких-либо юридических или законных процедур».

«Оценка (оценка) этих объектов в 10 миллионов долларов, чтобы передать здание Кабельо как частную собственность, была нерегулярной», - подчеркнул он.

Он напомнил, что 7 февраля было завершено присуждение штаб-квартиры El Nacional Кабельо, которое было охарактеризовано газетой как «нерегулярный и подпольный судебный аукцион», поскольку «аукционные плакаты, на которых должны быть публично сообщены дата, время и минимальная сумма для тех, заинтересованные делают свое предложение» и без присутствия свидетелей.

Еще одним нападением, зафиксированным IAPA, стало блокирование «без судебной поддержки, произвольным и произвольным образом» таких медиа-порталов, как El Nacional, La Patilla и Efecto Cocuyo.

Это происходит, продолжил он, поручив телефонным компаниям осуществить блокаду, в которую входят такие транснациональные компании, как Telefónica, «которые отменяют собственные принципы ненарушения прав человека».

В субботу исполнительный директор IAPA Рикардо Тротти заверил EFE, что панорама свободы прессы в Латинской Америке только ухудшилась из-за «обострения репрессий» независимой журналистики и «насилия» в отношении журналистов.

За последние шесть месяцев ситуация со свободой прессы в регионе «только ухудшилась», с рядом доминирующих черт в последние годы, таких как «насилие против СМИ, убийства и тюремное заключение журналистов», осудил Тротти.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: