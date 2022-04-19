МАП осудила усиление репрессий и цензуры в отношении прессы на Кубе, Венесуэле, Боливии и Сальвадоре

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

Во вторник Межамериканская ассоциация прессы (IAPA) начала свою полугодовую встречу. Во время виртуальной конференции организация предупредила, что репрессии и цензура продолжают усиливаться в таких странах, как Куба, Венесуэла, Боливия и Сальвадор.

Спикером о ситуации на острове был Генри Константин, редактор диссидентской газеты La Хора де Куба, арестованного в прошлом году после массовых протестов 11 июля против диктатуры Мигеля Диаса-Канеля.

Журналист заявил, что независимые журналисты, работающие в настоящее время в его стране, «не превышают 50 человек»: «Это группа, находящаяся под угрозой исчезновения». Дело в том, что в последние годы появляется все больше и больше «изгнанников независимых активистов и журналистов».

«Они говорят им, что если они не хотят сесть в тюрьму, они должны навсегда покинуть страну», - сказал он.

Константин пояснил, что сейчас больше всего беспокоит кубинских журналистов новый Уголовный кодекс, который будет принят без консультаций с общественностью в ближайшие недели или месяцы.

Директор La Hora de Cuba указал, что новый кодекс «повторяет обвинительные приговоры и меры предыдущего уголовного кодекса, советского». Помимо разговоров о вражеской пропаганде и увеличении использования пожизненного заключения, он распространяет применение смертной казни на четырех новых преступных деятелей.

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

В своей презентации он привел случай Йоана де ла Круса, молодого человека, который не является журналистом, но который был арестован силами кубинского режима за то, что одним из первых транслировал протесты 11 июля в Сан-Антонио-де-лос-Баньос в социальных сетях. За то, что поделился этими изображениями, он получил шесть лет тюрьмы «за беспорядок и неуважение к суду».

После массовых протестов диктаторские власти обвиняют всех, кто призывает к мирным демонстрациям, в «подстрекательстве к совершению преступлений». «Гражданин, который протестует, рискует быть обвиненным в общественных беспорядках», - добавил он.

Константин сообщил, что в каждую национальную дату улицы на острове усиленно охраняются силами режима, чтобы предотвратить мобилизацию гражданского общества.

Ранее IAPA указала в своем полугодовом промежуточном отчете, что репрессии являются «эпидемией, которая больше всего затрагивает» Кубу, и предупредила, что в последней половине года она «восстановилась» с «суровыми осуждениями» протестующих. Для организации, базирующейся в Майами, свобода выражения мнений на острове «слаба», и она организована в обществе «без передышки» и во «враждебной» среде.

Еще одна страна, которая годами страдала от жестоких репрессий и цензуры, — Венесуэла, где диктатура Николаса Мадуро применяет стратегии, очень похожие на те, которые применял режим Кастро.

Мигель Энрике Отеро, президент и редактор газеты El Nacional, рассказал о ситуации в Венесуэле во время виртуальной конференции. Как он сказал, «Венесуэла - страна, отстраненная от свободы выражения мнений». «Венесуэльцы узнают, что происходит, по государственному каналу и некоторым средствам массовой информации, которые там остаются». Кроме того, подключение к Интернету «очень ограничено и дорого».

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

По этой причине социальные сети стали «фундаментальным» инструментом для гражданских лиц в последние годы.

Что касается посягательств на свободу выражения мнений, совершаемых режимом Чависты, Отеро говорил о трех видах. Во-первых, «прямые физические агрессии». Они, по его словам, активизировались в конце прошлого года в рамках региональных выборов. «Любой, кто снимает фильм, рискует подвергнуться нападению со стороны коллективов Чависты или военизированных групп».

Второй тип агрессии, который он выделил, - это «использование судебной системы»: «Это режим, который пытается сказать, что у политических заключенных есть все суждения, что система действует, но на практике система является мерзким инструментом исполнительной власти. Почти 80% из них заключены в тюрьму за меры предосторожности без приговора».

В этой связи он привел в качестве примера случай с газетой, которую он возглавляет, «Эль Насьональ», штаб-квартира которой в Каракасе недавно находилась введенное властями Чависты после иска Диосдадо Кабельо. «Это было совершенно очевидно. Заявление о диффамации, связанное с опубликованной запиской, в которой говорилось, что Диосдадо Кабельо расследуется за незаконный оборот наркотиков. Многие газеты публиковали это до нас. Уголовный процесс не продолжается, но без приговора нам присудили 13 миллионов долларов компенсации; они забрали людей, которые работали на объектах с длинным оружием, и захватили власть на объектах».

Третья и последняя форма агрессии, указанная Отеро, является ответом на «произвольные решения режима, которые не имеют юридической поддержки, но являются действиями государства». Например, «блокировка веб-страниц». По словам журналиста, единственное, что осталось от Венесуэлы, — это страницы венесуэльцев за рубежом.

«Режим предписывает телефонным компаниям блокировать все эти страницы. Количество заблокированных страниц велико. Они делают то же самое со страницами, которые, по их мнению, не должны видеть венесуэльцы, такие как Infobae, CNN... Мы должны спросить телефонные компании, многие из которых являются транснациональными, почему они это делают, если нет судебного решения», - размышлял он.

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

Одна из стран, которая снова была тесно связана с диктатурами, такими как на Кубе и в Венесуэле, — Боливия. Хорхе Карраско, вице-президент Национальной ассоциации прессы, заявил, что «ситуация в стране сложная и соответствует тенденциям в регионе».

В своей презентации он предупредил, что с приходом к власти Луиса Арсе ограничения и агрессия в отношении журналистов и СМИ усилились. Кроме того, увеличиваются ограничения на охват некоторых актов. В качестве примера он привел дело о судебном процессе против бывшего президента Жанин Аньес, в ходе которого несколько СМИ и журналистов были исключены, «на том основании, что они не представили аккредитации».

Карраско также осудил увеличение числа выступлений, направленных на стигматизацию прессы. По его словам, «власти все время стремятся дискредитировать СМИ»: «Они говорят то, что им не нравится, что им неудобно, и они тут же начинают обвинять прессу».

Со своей стороны, он подверг критике «дискриминационное использование государственной рекламы, которая идет только в СМИ, которые хорошо просматриваются правительством»: «Независимые СМИ, считающиеся неудобными, не только получают нападки, стигматизацию, но ничего не получают от рекламы».

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

Фабрисио Альтамирано, директор Сальвадорской El Diario de Hoy, сказал, что, хотя есть более сложные страны, такие как Никарагуа и Венесуэла, Сальвадор находится на том же пути «репрессий, правового окружения и опасностей».

Журналист заверил, что его страна никогда не сталкивалась с ситуацией, подобной нынешней по мандату Найиба Букеле, и предупредил, что журналисты, расследующие различные случаи коррупции, «неизбежны».

Как он пояснил, нынешняя правовая схема «делает субъективным, кто арестован, по каким причинам, без каких-либо документов и под анонимностью обвиняющих голосов». Он напомнил, со своей стороны, что недавно Комиссия по правам человека осудила ряд двусмысленных законов, которые позволяют исполнительной власти принимать репрессивные меры в отношении средств массовой информации.

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