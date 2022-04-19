Зеленый эколог исключил депутата, который голосовал против реформы электроэнергетики

В понедельник, 18 апреля, Партия зеленых экологов Мексики (PVEM) исключила Росио Алексиса Гаминьо Гарсию, федерального депутата этой организации, проголосовавшего против реформы электроэнергетики президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).

Во время заседания в понедельник национальное руководство партии зеленых сообщило Совету директоров Палаты депутатов, что законодатель больше не входит в состав ее скамьи. Против этого Гаминьо Гарсия защищался в социальных сетях и заверил, что по идеологическим соображениям проголосовал против президентской инициативы.

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