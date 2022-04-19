«Мальчики»: все подробности третьего сезона

«Мальчики»: 3 июня выходит третий сезон. (Прайм Видео)

У The Boys теперь два сезона на Prime Video, и они получили отличный прием со стороны зрителей. В качестве своего рода сатиры на истории о супергероях The Boys (созданный Эриком Крипке) с рейтингом людей старше 18 лет сумел позиционировать себя как одно из самых оригинальных предложений за последние годы.

Третий сезон начал записываться в начале прошлого года, избегая аватаров, созданных COVID-19, и закончился в сентябре 2021 года. Таким образом, дата возвращения The Boys с третьим сезоном будет 3 июня следующего года. Первые три серии будут доступны в день премьеры, а остальные серии будут загружаться еженедельно до их ожидаемого завершения 8 июля.

«Мальчики» и «Семерка» снова увидят друг друга, так как мы все желаем, чтобы встреча между Билли Бутчером (Карл Урбан) и Хомелендером (Энтони Старр) состоялась сразу и уладить отношения между ними в стиле постановки. В трейлере мы смогли увидеть сцену, где они оба вместе, а также как Райан (Кэмерон Кроветти), сын Гомельдера, начинает использовать свои силы.

(ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ). Давайте вспомним, что в конце второго сезона мы увидели, как злополучная спутница Хоумлендера, Штормфронт (Айя Кэш), окончательно потерпела поражение после потери конечностей. Его нацистское прошлое сделало его еще более ненавистным. Но умер ли он на самом деле? В интервью Entertainment Weekly Кэш сослался на свою роль и сказал: «Я думаю, что они оставили дверь открытой, но я также чувствую, что от нее осталось не так много. Формально она не мертва, но я думаю, что вам просто нужно посмотреть третий сезон, чтобы узнать, что произошло». Но независимо от его присутствия или нет в этом третьем сезоне, то, что мы увидим, - это наследие ультраправых фанатов, которое он оставил после своего времени в «Семерке» под названием Stormchasers.

Но у нас также появятся новые супергерои/злодеи. С одной стороны, Дженсен Эклз (Сверхъестественное) присоединяется к этой серии в роли Мальчика-солдата, а с другой стороны, у нас также будет бывшая «Ходячие мертвецы» Лора Холден, которая даст жизнь багровым графьям (графиня Кримсон), своего рода пародия на Алую ведьму и участника команды во главе с мальчиком-солдатом, «Расплата».

« Мы изучим историю этой команды и всех ее членов », — сказал Крипке вышеупомянутому журналу. Фактически, первый эпизод нового сезона будет называться этой группой и будет называться «Окупаемость».

Три новых супергероя будут добавлены в качестве повторяющихся в третьем сезоне. С одной стороны, у нас будет Supersonic (бывший партнер Starlight), которого сыграет Майлз Гастон Вильянуэва (The Resident). Ник Уэчслер («Месть» /« Династия») также будет добавлен в качестве «Голубого ястреба», а актер Шон Патрик Флэнери (Декстер) станет Gunpowder, еще одним участником группы «Мальчик-солдат». Этот персонаж очень недолго участвовал в первом сезоне, когда во втором эпизоде он появился в газетном репортаже по телевидению. Там он произносит фразу, которая постулирует его как защитника оружия: «Если бы было больше людей, вооруженных, может быть, мне не пришлось бы каждый раз спасать день». Актер, сыгравший его по этому случаю, был Джоэл Гагне (Bad Blood). Со своей стороны, Катя Винтер (Speely Hollow) станет приглашенной актрисой этого сезона. Она возьмет на себя роль маленькой Нины, мафии из России.

Несомненно, мы также будем внимательно следить за Мясником, который думает о том, станет ли он великим героем этой истории или присоединится к стороне злодеев. Урбан попал в этого персонажа, который переживает внутренний конфликт между долгом быть и его желанием отомстить. Выступая перед EW, он сказал: «Чтобы победить монстра, вы становитесь монстром? И я думаю, что это одна из замечательных вещей этого сезона: все персонажи стоят перед этим выбором. Как далеко они готовы пойти? Какую черту они хотят пересечь, чтобы достичь желаемого? Для всех персонажей сериала это создает конфликт, и интересно видеть, кто на самом деле оказывается на чьей стороне».

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