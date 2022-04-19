Стефани Кайо подтверждает прекращение отношений с Макси Иглесиасом и избегает говорить об актере Кереме Бюрсине

Стефани Кайо подтвердила то, чего опасались многие ее поклонники. Актриса рассказала, что ее отношения с испанским актером Макси Иглесиасом подошли к концу. Во время интервью международному СМИ перуанка не могла не ответить на сильные слухи о своем расставании которая началась неделю назад, и ее связь с турецким актером Керемом Бюрсином.

Как вы помните, программа Amor y Fuego началась с спекуляций об их разделении, и они рассказали, какие заголовки в итальянской прессе начали связывать ее с другим стамбульским продюсером.

Не давая никаких подробностей, член семьи Кайо заявила, что она больше не пара Макси Иглесиаса, и воспользовалась возможностью, чтобы подчеркнуть успех фильма «Пока мы не встретимся снова», где оба были главными героями и разработали историю любви.

«Нет, мы больше не поедем. История любви все еще в фильме, и мы оба очень рады, что наша история пронзила столько сердец. Фильм получился очень хорошо. Мы очень довольны результатами», — очень спокойно сказала Стефани.

Он также отметил, что сегодня они очень хорошие друзья. «Мы даже не были идеальной парой в фильме, но все же такие вещи случаются. Мы друзья и очень любим друг друга».

С другой стороны, он избегал упоминания Керема Бюрсина, указывая, что это личное дело. «Это очень личный вопрос. Я предпочитаю ничего об этом не говорить», - сказал он. Однако он не отрицал, что познакомился с ним во время поездки в Испанию. «Я встречался с ним, и он отличный парень, хотя я еще не очень хорошо с ним познакомился».

Стефани Кайо подтверждает прекращение отношений с Макси Иглесиас. ВИДЕО: YouTube

ПОЧЕМУ СТЕФАНИ КАЙО СВЯЗАНА С КЕРЕМОМ Бюрсином?

Фотография Керема и Стефани поставила бы их в центр спора. Оба выглядят очень улыбчиво на черно-белом снимке. Хотя фотография была бесцветной, вы могли видеть, что актриса была одета в ту же одежду, что и в своих историях в Instagram в тот день встречи.

Это произошло после того, как 34-летний продюсер и модель посетили Испанию для участия в проекте с известным Антонио Бандерасом. Со своей стороны перуанка посетила Мадрид, чтобы отпраздновать день рождения вместе со своей сестрой Фиореллой Кайо. Стоит отметить, что международные СМИ отметили, что Керем уже знаком с семьей Кайо.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

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