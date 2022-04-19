Эмоциональная реакция Шакиры на дань уважения Карола Джи ей в Coachella

Презентация Карола Джи была одной из самых популярных на фестивале Coachella 2022, который прошел в прошлые выходные и продлится до следующего воскресенья, 24 апреля. В социальных сетях сотни последователей la bichota высоко оценили ее презентацию, в которой она не только исполнила лучшие из своего репертуара, но и воспользовалась возможностью, чтобы отдать дань уважения нескольким латиноамериканским артистам, которые превзошли свою музыку через песни, которые в настоящее время являются гимнами.

Шакира была одним из главных героев в трибьютах la paisa, потому что в середине своего концерта она воспользовалась возможностью, чтобы вызвать барранкильеру через икону «Бедра не лгают», и перед первыми аккордами участники мероприятия отметили эту обложку, а также эти интерпретации таких деятелей, как Джей Балвин, Дэдди Янки, Луис Фонси и Селена Кинтанилья.

За 45 минут Кароль Джи удивил сотни зрителей, которые смотрели его живой сет, не только из Empire Polo Club в Калифорнии, но и с YouTube, где еще десятки тысяч были ослеплены его постановкой. Настолько, что даже сама Шакира отпраздновала дань уважения, сделанную ее соотечественницей.

Через трель художник узнал, что сделано пайсой, и, не колеблясь, почувствовал ее честь: «Горжусь тобой, Кароль Джи, в Coachella! Спасибо за ласку! Поздравляю и продолжайте летать высоко!»

Эта публикация вскоре стала популярной на этой платформе, и последователи обоих певцов без колебаний даже попросили о музыкальном сотрудничестве между ними.

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«Сотрудничество между вами, великими колумбийцами, мы хотели бы, чтобы оно было отличным, могло бы стать большим хитом»; «Вы могли бы легко создать лучшее латинское женское сотрудничество всех времен»; «Порфа призывает нас к сотрудничеству между королевами» и «Самый ожидаемый твит дня в Колумбии» - вот лишь некоторые из реакция выдающаяся.

A través de un trino, Shakira agradeció el homenaje que le hizo Karol G en el festival Coachella FOTO: Captura de pantalla de Twitter (@shakira)

Но похвала за Каролину Хиральдо - первое имя пайсы - на этом не закончилась, так как официальный аккаунт Coachella посвятил колумбийке пост: «ее невозможно остановить», она написала вместе с двумя фотографиями своего памятного шоу.

Mensaje de Coachella destacando la presentación de Karol G FOTO: Vía Twitter (@coachella)

Другие женщины-артисты, которые выделились в первые выходные фестиваля

Лето, полное девушек, пришло заранее в Калифорнийскую пустыню, где помимо Карола Джи доминировали другие артисты, такие как Меган Ти Жеребец, Анитта, Доджа Кэт, Пабло Виттар на сцене и довели своих последователей до безумия.

«Дамы, если вы любите свое тело, шумите», - спросила провокационный и вызывающий рэпер Меган Ти Жеребец.

Со своей стороны, соблазнительная Doja Cat покачала головой, включила пиротехнику и пригласила на сцену дьявола, сыгранного в ее коллеге-рэпере Рико Насти, предложив шоу, полное блеска с наводящими танцевальными движениями и рок-версиями ее хитов. Кроме того, Пабло Витар стал первым латиноамериканским артистом дрэг-квин, принявшим участие в этом празднике.

Надев блестящий двухсекционный короткий костюм и покрытый пиджаком, певица и ее танцоры развязали бред людей, заполнивших сцену Гоби, одну из семи развернутых в Empire Polo Club, где содержится Коачелла.

Виттар пел на испанском и португальском языках, но выступал перед аудиторией на английском языке. «Меня зовут Пабло Виттар и я бразильская дрэг-квин», - сказала она незадолго до середины своего выступления, начав стоячую овацию, и, кстати, воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить Коачеллу за включение в состав артистов.

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