Сергей Лавров подтвердил, что Россия начала широкомасштабное наступление с целью оккупации восточной Украины

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Moscú, Rusia, el 8 de abril de 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что начался следующий этап военной кампании России в Украине, сосредоточив внимание на «полном освобождении» пророссийских регионов Донецка и Луганска.

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция будет продолжаться, начинается следующий этап этой спецоперации», - сказал он в интервью телевизионной сети India Today, транслируемом его ведомством.

«И, мне кажется, сейчас наступит важный момент в этой спецоперации», — добавил Лавров, первый высокопоставленный чиновник России, который публично подтвердил, что великая битва России за Донбасс началась.

Украинские вооруженные силы ранее заявили во вторник, что Россия пытается получить «полный контроль» над Донецкой и Луганской областями после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Москва начала широкомасштабное наступление на Донбассе.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habla durante su discurso nocturno, en el que dijo que la "Batalla de Donbas" ha comenzado, en Kiev, Ucrania, 18 de abril de 2022. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters TV/Handout vía REUTERS via REUTERS

«Российский противник пытается продолжить наступательные операции в Восточной оперативной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также сохранить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом», — говорится в сообщении Генштаба украинской армии.

«Основные усилия противника сосредоточены на том, чтобы сломать оборону украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также получить полный контроль над городом Мариуполь», — подчеркнул он в сообщении на своем официальном аккаунте в Facebook.

Он также подчеркнул, что «ракетные удары и бомбардировки гражданских объектов по всей Украине не прекращаются» и указал на «эскалацию» этих атак на западе страны в понедельник, когда был атакован город Львов.

Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania recorren una calle de un pueblo, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania 18 de abril de 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko REUTERS

Вооруженные силы Украины также отметили, что Москва «продолжает отправлять вооружение и военную технику в Украину из центральных и восточных регионов России». «Вместе с боевыми подразделениями передвигайтесь вспомогательными подразделениями», — сказали они. В этой связи они заверили, что российские войска «развертывают логистические центры и создают полевые базы для ремонта и восстановления поврежденного оборудования».

С другой стороны, они уточнили, что «российский противник продолжает частично блокировать город Харьков», и добавили, что «в районе Изюма российский противник проводит наступательные операции на западном берегу реки Северский Донец».

(С информацией от EFE и Europa Press)

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