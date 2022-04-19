Segob не рассматривает схему четвертой дозы против COVID-19, но ее можно применять к любому, кто в ней нуждается

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес Гатель объявил, что политика вакцинации, проводимая правительством для борьбы с пандемией COVID-19, не предусматривает схему вакцинации с четвертой дозой; однако ее можно применять к любому, кто нуждается в ней по медицинскому совету.
«В соответствии с медицинскими рекомендациями есть люди, которым предписано принять дополнительную дозу, которая будет представлять собой четвертую дозу», - пояснил чиновник 19 апреля во время утренней конференции.
Следует напомнить, что в начале апреля директор ISSSTE Педро Зентено Сантаэлла объявил, что этот месяц будет последним, кто будет вакцинирован от COVID-19, поэтому он призвал людей, у которых еще нет полного графика вакцинации (который включает три дозы иммунологический) для получения биологического.
В сообщении, размещенном на его странице в Facebook, чиновник сообщил, что провел встречу с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, в ходе которой была рассмотрена ситуация с пандемией в стране. «Мы практически вышли из темы с гораздо более низкой заболеваемостью», - сказал он.
Министерство здравоохранения (SSA) в ежедневном техническом заявлении сообщило, что по состоянию на понедельник, 18 апреля, в стране за последние 24 часа было зарегистрировано 5 смертей и 164 новых случая COVID-19.
С этими цифрами в стране было накоплено 5 727 832 инфекции и 323 949 смертей, вызванных SARS-CoV-2. В дополнение к вышесказанному было зарегистрировано 687 829 предполагаемых случаев заболевания, 9 301 642 отрицательных, 4058 оценочных активов и 15 717 303 человека, обследованных с начала чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
Согласно демографическим данным эпидемии, подтвержденные случаи заболевания преобладают среди женщин - 52,1 процента. Между тем общий медианный возраст составляет 38 лет.
Он также отметил, что Нижняя Калифорния Южная и Мехико являются субъектами с самым высоким оценочным числом активных случаев заболевания (дата начала составляет последние 14 дней из-за индекса позитивности, в разбивке по субъектам и эпидемиологической неделе). По всей стране насчитывается 3719 случаев инфицирования этого типа.
Несмотря на то, что благодаря применению иммунологических препаратов был достигнут высокий национальный охват среди приоритетных групп населения, правительство в настоящее время сталкивается с днем вакцинации девочек и мальчиков, который, как ожидается, начнется в мае этого года.
Следует отметить, что утром 13 апреля на утренней конференции сам президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) объявил, что применение вакцины мальчикам и девочкам, скорее всего, начнется с мая.
Однако, учитывая утверждения о том, что не хватает доз для полного применения и спроса детского населения, эта мера может быть продлена.
19 апреля заместитель министра здравоохранения Лопес Гателл объявил, что, несмотря на инвестиции в размере 78 миллионов долларов, механизм COVAX Организации Объединенных Наций (ООН) до сих пор не предложил закупку и отправку детских вакцин.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день более 79 миллионов человек имеют полный график вакцинации против COVID-19, то есть 93% из тех, кто получил биологическую вакцину; и шесть миллионов 160 тысяч 298 начали схему, что эквивалентно 7%.
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