Segob не рассматривает схему четвертой дозы против COVID-19, но ее можно применять к любому, кто в ней нуждается

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес Гатель объявил, что политика вакцинации, проводимая правительством для борьбы с пандемией COVID-19, не предусматривает схему вакцинации с четвертой дозой; однако ее можно применять к любому, кто нуждается в ней по медицинскому совету.

«В соответствии с медицинскими рекомендациями есть люди, которым предписано принять дополнительную дозу, которая будет представлять собой четвертую дозу», - пояснил чиновник 19 апреля во время утренней конференции.

Следует напомнить, что в начале апреля директор ISSSTE Педро Зентено Сантаэлла объявил, что этот месяц будет последним, кто будет вакцинирован от COVID-19, поэтому он призвал людей, у которых еще нет полного графика вакцинации (который включает три дозы иммунологический) для получения биологического.

В сообщении, размещенном на его странице в Facebook, чиновник сообщил, что провел встречу с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, в ходе которой была рассмотрена ситуация с пандемией в стране. «Мы практически вышли из темы с гораздо более низкой заболеваемостью», - сказал он.

Con tales cifras se acumularon 5 millones 727 mil 832 contagios y 323 mil 949 defunciones totales causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

Министерство здравоохранения (SSA) в ежедневном техническом заявлении сообщило, что по состоянию на понедельник, 18 апреля, в стране за последние 24 часа было зарегистрировано 5 смертей и 164 новых случая COVID-19.

С этими цифрами в стране было накоплено 5 727 832 инфекции и 323 949 смертей, вызванных SARS-CoV-2. В дополнение к вышесказанному было зарегистрировано 687 829 предполагаемых случаев заболевания, 9 301 642 отрицательных, 4058 оценочных активов и 15 717 303 человека, обследованных с начала чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Согласно демографическим данным эпидемии, подтвержденные случаи заболевания преобладают среди женщин - 52,1 процента. Между тем общий медианный возраст составляет 38 лет.

Он также отметил, что Нижняя Калифорния Южная и Мехико являются субъектами с самым высоким оценочным числом активных случаев заболевания (дата начала составляет последние 14 дней из-за индекса позитивности, в разбивке по субъектам и эпидемиологической неделе). По всей стране насчитывается 3719 случаев инфицирования этого типа.

Foto: EFE/Alejandro Prieto EFE

Несмотря на то, что благодаря применению иммунологических препаратов был достигнут высокий национальный охват среди приоритетных групп населения, правительство в настоящее время сталкивается с днем вакцинации девочек и мальчиков, который, как ожидается, начнется в мае этого года.

Следует отметить, что утром 13 апреля на утренней конференции сам президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) объявил, что применение вакцины мальчикам и девочкам, скорее всего, начнется с мая.

Однако, учитывая утверждения о том, что не хватает доз для полного применения и спроса детского населения, эта мера может быть продлена.

19 апреля заместитель министра здравоохранения Лопес Гателл объявил, что, несмотря на инвестиции в размере 78 миллионов долларов, механизм COVAX Организации Объединенных Наций (ООН) до сих пор не предложил закупку и отправку детских вакцин.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день более 79 миллионов человек имеют полный график вакцинации против COVID-19, то есть 93% из тех, кто получил биологическую вакцину; и шесть миллионов 160 тысяч 298 начали схему, что эквивалентно 7%.

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