Житель поделился видео маршей с призывами к справедливости для ребенка, изнасилованного в Чиклайо

На прошлой неделе перуанцы были встревожены и возмущены похищением и изнасилованием трехлетней девочки , Хуан Антонио Энрикес Гарсия, «Монстр Чиклайо». Тем более, когда он узнал, что судебные органы передали ему только 9 месяцев предварительного заключения.

Столкнувшись с этим, было организовано много маршей с требованием справедливости для девочки, которая до сих пор не получила психологической помощи. Как вы помните, телевизионные деятели также подняли свой протест против этой ужасной ситуации. Джулиана Оксенфорд, Этель Посо, Джедда Эслава, Джанет Барбоза, Карен Шварц, Моника Кабрехос, Аида Мартинес и другие выражали свой гнев в социальных сетях и на экране.

РЕЗИДЕНТ СОЛИДАРНЫЙ С ПЕРУАНСКИМ СЕНТИРОМ

Кажется, все указывает на то, что эта новость также привлекла внимание певца Рене Переса, поскольку он без колебаний опубликовал видео о различных маршах, которые проходили в нашей стране по этому делу. Житель поделился материалом на цифровом канале, где они берут интервью у матери в разгар акции протеста, требуя справедливости для несовершеннолетних, подвергшихся насилию.

Резидент поделился видео маршей с призывами к справедливости в отношении изнасилованного в Чиклайо ребенка. (Видео: Инстаграм)

АМЕРИКА СЕГОДНЯ ПООБЕЩАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ

Этель Позо и Джанет Барбоза обратились к этому вопросу в понедельник, 18 апреля, в America Today и, не колеблясь, встревоженный маленьким 3-летним ребенком. В то время как Мариэлла Занетти призывала к справедливости.

Водители связались из Чиклайо с отцом несовершеннолетней, который указал, что она получает большую помощь от перуанцев, но, несмотря на то, что власти вернулись домой, пообещав ей психологическую помощь, до сих пор ни несовершеннолетняя, ни родители не были охвачены психическим медицинский персонал, что беспокоит родителей.

Учитывая это, дочь Гизелы Валькарсель пообещала мужчине, что постановка пожмет ему руку. Он также заверил ее, что их будет посещать психотерапевт программы Лизбет Куэва.

«Мы будем командовать (психолог). Америка будет там сегодня. Лизбет Куэва путешествует и собирается к ней. Действительно, много раз есть обещания, я помогу вам, рассчитываю на нас, и никто не приедет», - заверила ее телеведущая.

Со своей стороны, Куэва отметила, что она вполне привержена этому делу и что она будет стремиться помочь маленькой девочке.

Следует напомнить, что специалисты отметили, что маленькая девочка и ее семья будут нуждаться в психологической помощи в течение многих лет и на постоянной основе. America Today упомянула только об одном визите, неизвестно, будет ли помощь постоянной.

America Today он связывается с отцом ребенка, который стал жертвой жестокого обращения, и обещает психологическую помощь ребенку. Лизбет Куэва отправится в Чиклайо. (Видео: Америка ТВ)

МОНСТР ЧИКЛАЙО ПОХИТИЛ, ПЫТАЛ И ИЗНАСИЛОВАЛ РЕБЕНКА МЛАДШЕ 3 ЛЕТ

3-летней девочке 15 часов связывали руку и ногу упаковочной лентой, пока ее не нашли сотрудники полиции. Невинная женщина оставалась в состоянии травматического шока после того, как 48-летний мужчина похитил ее в дом, пытал и подвергал сексуальному насилию.

Хуан Антонио Энрикес Гарсия, «монстр Чиклайо», воспользовался отвлечением родителей, чтобы привлечь внимание ребенка и посадить ее в машину, за рулем которой он ехал, а затем отвез ее в дом, расположенный в урбанизации Эль-Сантуарио в Чиклайо, где он совершал всевозможные злоупотребления в отношении до тех пор, пока она не потеряла сознание.

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